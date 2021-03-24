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  3. Türkiye, Dünya Kupası aşkına Hollanda'yı konuk ediyor! İşte muhtemel ilk 11'ler...

Türkiye, Dünya Kupası aşkına Hollanda'yı konuk ediyor! İşte muhtemel ilk 11'ler...

A Milli Takım 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Hollanda ile kozlarını paylaşacak. A Milliler rakibini yenerek gruplara iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor. İşte iki takımdaki son durum ve muhtemel ilk 11'ler...

Türkiye, Dünya Kupası aşkına Hollanda'yı konuk ediyor! İşte muhtemel ilk 11'ler...

A Milli Futbol Takımı 2022 Dünya Kupası'nda yer almak için zorlu eleme maçlarına G Grubu'nda Hollanda ile yapacağı maçla başlıyor. Bu kapsamda Milli Takım, bu akşam Atatürk Olimpiyat Stadyumunda saat 20.00'de başlayacak mücadelede rakibini yenerek grup maçlarına iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor. 

TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak olan mücadelede  İngiltere'nin ve dünyanın yakından tanıdığı İngiliz hakem Michael Oliver düdük çalacak. Oliver'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Stuart Burt ve Simon Bennett  yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Paul Tierney olacak.

Grubun diğer maçlarında ise Letonya-Karadağ ve Cebelitarık-Norveç karşı karşıya gelecek.

TÜRKİYE, HOLLANDA'YI 3 KEZ YENDİ

İki takım arasında özel ve resmi maçlar dahil olmak üzere oynanan 13 maçta A Milli Takım 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı, Hollanda ise 5 maçı kazandı, 4 mücadele ise berabere bitti.

Söz konusu maçlarda Türkiye'nin 9 golüne, Hollanda 13 golle cevap verdi.

Türkiye, Dünya Kupası aşkına Hollanda'yı konuk ediyor! İşte muhtemel ilk 11'ler...

TÜRKİYE - HOLLANDA ARASINDA OYNANAN MAÇLARIN SONUÇLARI

A Milli Futbol Takımı, Hollanda karşısında son maçını 6 Eylül 2015'te oynadı. 

2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan maçı ay-yıldızlı ekip, 3-0 kazandı.  

Türkiye ile Hollanda A milli futbol takımları arasında yapılan maçların sonuçları şöyle:

     Tarih     Yer       OrganizasyonSonuç
04.05.1958AmsterdamÖzel2 - 1
10.05.1959İstanbulÖzel0 - 0
16.12.1992İstanbulDünya Kupası Elemeleri1 - 3
24.02.1993UtrechtDünya Kupası Elemeleri1 - 3
02.04.1997BursaDünya Kupası Elemeleri1 - 0
11.10.1997AmsterdamDünya Kupası Elemeleri0 - 0
28.02.2001AmsterdamÖzel0 - 0
17.11.2010AmsterdamÖzel0 - 1
07.09.2012AmsterdamDünya Kupası Elemeleri0 - 2
15.10.2013İstanbulDünya Kupası Elemeleri0 - 2
28.03.2015AmsterdamAvrupa Şampiyonası Elemeleri1 - 1
06.09.2015KonyaAvrupa Şampiyonası Elemeleri3 - 0

TÜRKİYE- HOLLANDA MUHTEMEL İLK 11'LER

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Caner Erkin, Okay Yokuşlu, Taylan Antalyalı, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz.

Hollanda: Cillessen; Dumfries, De Ligt, Blind, Wijndal; De Jong, Klaassen; Berghuis, Wijnaldum, Depay; De Jong.

Öte yandan A Milli takımda sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci ve Nazım Sangare aday kadrodan çıkarıldı. Hollanda da ise eksik oyuncu bulunmuyor.

Tayfun Altuntaş
Editör
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