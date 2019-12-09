Türkiye ekonomisi 2020 yılı için büyüme hedefini açıkladı!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ne ilişkin açıklamada bulundu. Oktay 2020 yılında Türkiye ekonomisinin yüzde 5 büyüyeceğini söyledi.

Oktay konu hakkında şunları söyledi:

"Son çeyrekte de önemli bir sıçrama ile büyümenin artmasını ve 2019 yılını yüzde 0,5 oranında pozitif bir büyüme ile kapatmayı öngörüyoruz. 2020 yılı büyüme hedefimiz yüzde 5 olarak belirlenmiştir"

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