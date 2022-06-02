Türkiye ekonomisi büyümeye devam ediyor! Peki, sabit gelirliler bunu neden hissedemiyor? Uzman isimden altın niteliğinde değerlendirmeler...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak-Şubat ve Mart aylarını kapsayan 2022 yılının ilk çeyreğine ait Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verilerini açıkladı. GSYH 2022 yılı birinci çeyreğinde %7,3 arttı. Açıklanan verilere ilişkin, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Resul Yazıcı önemli değerlendirmelerde bulundu.

"GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK OLUŞUYOR"

Türkiye’nin yeni açıklanan 500 büyük sanayi kuruluşlarına dair açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Resul Yazıcı, "Alttaki linklerdeki rakamlara göre, Türkiye ekonomisi (500 Büyük) sanayisi ile birlikte büyürken dengeyi niçin sağlayamıyoruz veya sabit gelirliler niçin hissedemiyor? Şeklindeki soruları öğrenci arkadaşlarla tartışır gibi özetleyelim:

- İç veya dış nedenlerle yükselen enflasyonist ortamda sabit gelirliler, bir şekilde enflasyon canavarını büyütürken;

- Zengin daha zengin oluyor.

- Gelir dağılımında adaletsizlik oluşuyor. Çünkü kısa dönemli araçlar veya çözümler olarak:

- İç üretimin planlanması, teşvikle yönlendirilmesi yerine ithalat silahı kullanıldı (ki, bunun da mevcut savaş ortamında sürdürülemez olduğu görüldü).

- Negatif faiz ile bazı gruplar desteklenirken, KKM sistem maliyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ve uzun dönemde gelecek kuşakların sırtında kalıyor" ifadelerini kullandı.

"ZAMANINDA MÜDAHALELER YAPILAMIYOR"

Piyasalarla ilgili bilgileri de paylaşan Yazıcı, şu ifadeleri kullandı: "Piyasa fiyatlarında sinyal etkisi oluşmadığı için zamanında müdahaleler yapılamıyor. Çünkü bağımsız düzenleyici denetleyici kurumlar görev tanımlamalarının gereklerini zamanında yapamıyorlar. Bu yüzden uzun dönemli ve sürekli başarıların sağlanabilmesi için kurumsal yapılara ve hafızalarının dinç tutulmasına ihtiyacımız var. Zira sorun, bireylerin alım gücünün eksiye düşmesine yol açan (paranın iç ve dış değerindeki kayıpların yansıması) enflasyonun neden mi sonuç mu olduğunu tartışmak mı veya bu sonuca yol açan faktörler kadar piyasa düzensizlikleri, asimetrik bilgi, ters seçim, ahlaki tehlike gibi problemler nasıl önlenebilir mi sorulmalı?"

"PİYASALARIN DÜZENLENİP DENETLENMESİNE İHTİYAÇ VAR"

"Sonuç: En pahalı mal bulunmayandır. Bu yüzden sonuçların temel nedenleri oluşmadan ilgili otoriteler gerekli sektörel teşvikleri, düzenlemelerini ve denetlemelerini zamanında, kapsayıcı bir şekilde yapmalıdırlar. Uzun dönemli ve sürekli başarıların sağlanabilmesi için piyasaların düzenlenmesi ve denetlemesinde bağımsız düzenleyici ve denetleyici kurumlara, hafızalarına ihtiyaç vardır."

TÜİK VERİLERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

TÜRKİYE’NİN 500 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Merkez Bankasının faiz kararının piyasaya etkisi: Uzman isim açıkladı! “Kur yükselmeye devam edebilir”