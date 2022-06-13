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  3. Türkiye ekonomisi cari açık verileri açıklandı! Cari açık Nisan ayında 2,7 milyar dolara yükseldi!

Türkiye ekonomisi cari açık verileri açıklandı! Cari açık Nisan ayında 2,7 milyar dolara yükseldi!

Türkiye ekonomisinin Nisan ayı dış ticaret istatistik verileri açıklandı. Açıklanan verilere göre, cari açık 2,7 milyar dolara yükseldi.

Türkiye ekonomisi cari açık verileri açıklandı! Cari açık Nisan ayında 2,7 milyar dolara yükseldi!

Cari işlemler açığı, bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyar 222 milyon dolar artarak 2 milyar 737 milyon dolara yükseldi. Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 25 milyar 710 milyon dolara ulaştı. Bu gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının 2 milyar 692 milyon dolar artarak 4 milyar 433 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.

Türkiye ekonomisi cari açık verileri açıklandı! Cari açık Nisan ayında 2,7 milyar dolara yükseldi!

HİZMETLER DENGESİ ARTTI

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bir önceki yılın aynı ayında 1 milyar 132 milyon dolar fazla vermişken, bu ay 4 milyar 22 milyon dolar fazla verdi. Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyar 482 milyon dolar artarak 2 milyar 699 milyon dolara yükseldi.

Türkiye ekonomisi cari açık verileri açıklandı! Cari açık Nisan ayında 2,7 milyar dolara yükseldi!

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler bir önceki yılın aynı ayına göre 933 milyon dolar artarak 1 milyar 599 milyon dolar olarak gerçekleşti. Birincil gelir dengesinden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 328 milyon dolar azalarak 970 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye ekonomisi cari açık verileri açıklandı! Cari açık Nisan ayında 2,7 milyar dolara yükseldi!

Bir önceki yılın aynı ayında 307 milyon dolar net giriş kaydeden ikincil gelir dengesi kalemi bu ayda 33 milyon ABD doları net çıkış kaydetti.

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