Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) özelleştirilerek halka arz ediliyor! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı!
Resmi Gazete'nin 3 Temmuz 2021 tarihli 31520. sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararı ile, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi'nin özelleştirildiği ve halka arz edileceği belirtildi. İşlemler Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanlığı ile ÖİB tarafından yürütülecek.
Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararı ile Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketinin özelleştirme kapsamına alınmasına ve halka arza yönelik olarak özelleştirmeye tabi tutulacağı belirtildi.
HALKA ARZ EDİLECEK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (ÖİB) 4222 sayılı kararına göre, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketinin özelleştirme kapsamına alınması ve halka arza yönelik olarak özelleştirmeye tabi tutulmasının hazırlık işlemleri, Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanlığı ile ÖİB tarafından yürütülecek.
31 ARALIK 2022'YE DEK TAMAMLANACAK
Özelleştirme hazırlık işlemlerinin 31 Aralık 2022 tarihine kadar tamamlanmasını içeren kararın, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 3'üncü ve geçici 29'uncu maddeleri ile 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8'inci maddesi gereğince alındığı kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı