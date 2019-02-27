Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Yenişehir'de şube açtı

BURSA (AA) - Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Yenişehir Temsilciliği törenle açıldı.

AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, törende yaptığı konuşmada, "Tüm gazilerimize sağlık, sıhhat ve afiyetler diliyorum. Sizlere de aktif ve faal olacak güzel çalışmalar diliyorum. Biz birlik ve beraberlik içinde güzeliz, güçlüyüz." dedi.

Derneğin Genel Başkanı Hamza Dürgen de Türkiye genelinde 96 şubelerinin bulunduğunu söyledi.

TEMAD'ın 1983 yılından bu yana topluma hizmet ettiğini belirten Dürgen, şöyle konuştu:

"Emekli astsubaylar, Türk Silahlı Kuvvetlerinde Türkiye'nin geleceği ve bekası için gece gündüz demeden, yeri geldiğinde denizin altında, yeri geldiğinde Hakkari'nin dağlarında, yeri geldiğinde Zeytin Dalı Harekatı'nda ölümüne yemin etmiş bir meslek grubunun emeklilik hayatında bir araya geldiği ve eşleri ile hayatlarını daha da kolaylaştırdığı örnek bir topluluktur. Bugün burada aramızda olmayan şehitlerimiz var. En önemlisi onların bizlere olan emanetleri yani aileleri var. Gazilerimiz var. İşte Emekli Astsubaylar Derneği bunlara sahip çıkabilmek için dernek çatısı altında faaliyetler göstermektedir. İnşallah temsilcilikteki arkadaşlarımız da örnek hizmetler sunacaklardır."

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu ve Belediye Başkanı Süleyman Çelik'e Dürgen tarafından birer plaket takdim edildi.

Baki Öztürk'ün yürüteceği temsilciliğin açılışına, AK Parti İlçe Başkanı Fikret Hatipoğlu, CHP İlçe Başkanı Ahmet Köse, MHP İlçe Başkanı Arif Eren, Saadet Partisi İlçe Başkanı Adem Beyazıt, belediye başkan adayları, Belediye Meclisi üyeleri, oda ve dernek başkanları, astsubaylar, çevre ilçelerden gelen dernek üyeleri ve eşleri ile çok sayıda emekli astsubay katıldı.

Kaynak: AA