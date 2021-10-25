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  3. Türkiye Emlakçılar Federasyonundan 'Konut fiyatları' hakkında açıklama geldi: "Çok ciddi artış olacak"

Türkiye Emlakçılar Federasyonundan 'Konut fiyatları' hakkında açıklama geldi: "Çok ciddi artış olacak"

Türkiye Emlakçılar Federasyonu Başkanı Hacı Ali Bayram, konut fiyatlarıyla ilgili kritik açıklamalarda bulundu. Bayram, “Konut fiyatları her hafta artıyordu, fakat önümüzdeki haftalarda çok daha büyük artışlar bekliyoruz” diye konuştu.

Türkiye Emlakçılar Federasyonundan 'Konut fiyatları' hakkında açıklama geldi: "Çok ciddi artış olacak"

Türkiye genelinde kira ve konut fiyatları gitgide artıyor. Merkez Bankası’nın 100 puanlık faiz indirim kararının açıklandığı gün, tonu 6.930 TL olan demirin fiyatı bir ayda 8.550 TL ile yükselişe geçti.

Çimento, enerji maliyetlerindeki artışın da etkisiyle yüzde 10 zamlandı. Aynı şekilde mobilya grubunda da yüzde 15 artış var. Sektör temsilcileri arz sıkıntısı ve artan inşaat maliyetleri sebebiyle konut fiyatlarında hızlı bir artış bekliyor.

'TALEPTE ARTIŞ ÖNGÖRÜYORUZ AMA PİYASA BUNA HAZIR DEĞİL'

Merkez Bankası’nın faiz indiriminin önümüzdeki hafta konut kredilerine yansımasını beklediklerini söyleyen Türkiye Emlakçılar Federasyonu Başkanı Hacı Ali Bayram, “Bu düşüş ile birlikte talepte bir artış öngörüyoruz elbette ama piyasa buna hazır değil” diye konuştu. Arz sıkıntısı yaşanan sektörde fiyatların yükseldiğini dile getiren Bayram, “Döviz bu hızla yükselince inşaat maliyetleri de artıyor ve arz sıkıntısı derinleşiyor. Konut fiyatları her hafta artıyordu, fakat önümüzdeki haftalarda çok daha büyük artışlar bekliyoruz.”

Türkiye Emlakçılar Federasyonundan Konut fiyatları hakkında açıklama geldi: Çok ciddi artış olacak

'YÜKSEK FİYATTAN EV ALMAK ZORUNDA KALACAKLAR, BU DA KİRAYA YANSIYACAK'

Orta sınıfın ev alacak bir durumu kalmadığını söyleyen İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Taner Yüzgeç ise faiz indirimi ile emlak piyasasının canlanması beklentisinin boşa çıkacağını söyledi. Yüzgeç, “Faizi indirseniz de insanlar gelecekte işsiz kalıp kalmayacağını bilmiyor. Enflasyonist bir ortamda geçinip geçinemeyeceğini bilmiyorlar. Gerçekten çok birikimi olan yurttaş TL’ye ve dövize güvenmeyip gayrimenkule yatırım yapabilir ama çok yüksek fiyattan evler almak zorunda kalacaklar, bu da yine kiralara yansıyacak” dedi.

Enflasyon beklentisinin yüzde 20’nin üzerinde olduğunu dile getiren Yüzgeç, inşaat maliyetlerinin de yüzde 100’e yakın arttığını belirtti.

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