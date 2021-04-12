Türkiye, Endonezya depremini unutmadı! Dışişleri Bakanlığından Endonezya’ya taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinde meydana gelen deprem nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

EN AZ 8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Endonezya'nın Doğu Cava eyaletindeki Malang kenti yakınlarında meydana gelen depremin en az sekiz kişinin hayatını kaybetmesine, çok sayıda kişinin yaralanmasına ve maddi hasara yol açtığı derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet diliyor, yakınları ile kardeş Endonezya halkına ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifa dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı