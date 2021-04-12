Serenay Sarıkaya'dan, Haldun Demirhasar ile aşk iddialarına yanıtMucize kurtuluş! Takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtulduİslamofobik saldırganlar Fransa'da camileri hedef aldı! Fransa İçişleri Bakanı Darmanin’den cami saldırılarına tepki12 Nisan Pazartesi Elektrik kesintisi AYEDAŞTürkiye, Endonezya depremini unutmadı! Dışişleri Bakanlığından Endonezya’ya taziye mesajıİsmail YK kimdir? Kaç yaşında, nereli? Gerçek adı ne ? Evli mi? Sevgilisi kim?Suudi Arabistan'da namaza koronavirüs engeli! Teravih namazları 10 rekata düşürüldü!Ukrayna'daki artan gerilim ABD gündeminde, ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Brüksel’e gidecekZonguldak'ta bir otomobilin motosiklet ile çarpıştığı kazada bir kişi yaralandıAntalya’da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı
İstanbul6 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Türkiye, Endonezya depremini unutmadı! Dışişleri Bakanlığından Endonezya’ya taziye mesajı

Türkiye, Endonezya depremini unutmadı! Dışişleri Bakanlığından Endonezya’ya taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinde meydana gelen deprem nedeniyle taziye mesajı yayımladı. Açıklamada "Kardeş Endonezya halkına ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyoruz" ifadelerine yer verildi.

Türkiye, Endonezya depremini unutmadı! Dışişleri Bakanlığından Endonezya’ya taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinde meydana gelen deprem nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

EN AZ 8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Endonezya'nın Doğu Cava eyaletindeki Malang kenti yakınlarında meydana gelen depremin en az sekiz kişinin hayatını kaybetmesine, çok sayıda kişinin yaralanmasına ve maddi hasara yol açtığı derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet diliyor, yakınları ile kardeş Endonezya halkına ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifa dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT