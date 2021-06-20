EURO 2020'de Türkiye A Milli Futbol Takımımız grup aşamasındaki son maçında İsviçre ile karşılaştı. Bu kapsamda birçok internet kullanıcısı Türkiye EURO 2020'ye veda mı etti? | İsviçre - Türkiye maçı kaç kaç bitti? | Türkiye elendi mi? sorularının yanıtını arıyor. Peki Türkiye EURO 2020'ye veda mı etti? | İsviçre - Türkiye maçı kaç kaç bitti? | Türkiye elendi mi? İşte ayrıntılar...

TÜRKİYE EURO 2020'YE VEDA MI ETTİ?

EURO 2020'de Türkiye A Milli Futbol Takımımız grup aşamasındaki son maçında İsviçre ile karşı karşıya geldi. Maç, 3-1 İsviçre'nin üstünlüğüyle sona erdi.

Büyük umutlarla turnuvaya katılan Türkiye, 0 puan ile Euro 2020'ye veda etti.

İSVİÇRE - TÜRKİYE MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Futbol tutkunlarını ekran başına kilitleyen EURO 2020 heyecanında Türkiye A Milli Futbol Takımı, A Grubu üçüncü maçında İsviçre ile karşı karşıya geldi. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan Olimpiyat Stadyumunda oynanan maç nefes kesti.

Maçın ilk golü 6. dakikada Haris Seferoviç'in attığı golle İsviçre'den geldi. 1-0 öne geçen İsviçre, 26. dakikada Xherdan Shaqiri'nin golüyle skoru 2-0'a getirerek arayı açtı. İlk yarı 2-0 İsviçre'nin üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçın ikinci yarısı ilk yarıya oranla daha heyecanlı geçti. Kötü gidişata dur demek isteyen A Milliler, İrfan Can Kahveci'nin 62. dakikada attığı golle skoru 2-1 yaptı. Türkiye, arayı kapatıp öne geçmek istese de İsviçre, 68. dakikada Xherdian Shaqiri'nin golüyle skoru 3-1'e getirdi.

Büyük umutlarla turnuvaya katılan Türkiye, 0 puan ile Euro 2020'ye veda etti.

TÜRKİYE ELENDİ Mİ?

EURO 2020'ye büyük umutlarla giden Milli takımımız için turnuva tam anlamıyla hüsrana döndü. A Grubu'nun son maçında İsviçre'ye 3-1 mağlup olan Türkiye, EURO 2020'yi puansız tammaladı. Ay yıldızlılar, 0 puan -7 averaj ile tarihinin en kötü turnuva sonucunu yaşadı.

İSVİÇRE - TÜRKİYE MAÇINDAN DAKİKALAR

3. dakikada Millilerimiz geliştirdiği atakta, Ozan Tufan'ın ceza sahası dışından vurduğu şut üsten dışarı çıktı.

4. dakikada Milliler, İsviçre kalesini yoklamaya devam ediyor. Kaan Ayhan ceza sahası dışından nefis bir şut çekti ancak kaleci gole izin vermedi.

6. dakikada İsviçre Seferovic'in attığı golle 1-0 öne geçti. İsviçreli futbolcunun sol çaprazdan vurduğu şutta top kaleci Uğurcan'ın solundan ağlarla buluştu.

16. dakikada Milliler gole çok yaklaştı. Mert Müldür'ün sol çaprazdan vurduğu sert şutta kaleci Sommer bir kez daha gole kalesini kapattı.

26. dakikada İsviçre Xerdan Shaqiri'nin golüyle skoru 2-0'a getirdi.

33. dakikada Mert Müldür'ün ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert ve düzgün şutunda Yann Sommer topu kornere çelmeyi başardı.

45. dakikada Mücadelenin ilk yarısı İsviçre'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

49. dakikada Haris Seferovic'in pasıyla ceza alanında topla buluşan Steven Zuber'in sol çaprazdan yaptığı vuruşta Uğurcan Çakır topa hakim olmayı başardı.

50. dakikada Cengiz Ünder'in sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında topla buluşan Burak Yılmaz'ın kafa vuruşunda top kalenin sağından auta çıktı.

62. dakikada Milliler aradığı golü İrfan Can Kahveci ile buldu ve Türkiye İrfan'ın nefis golüyle skor 2-1 oldu.

68. dakikada İsviçre Shaqiri'nin golüyle yeniden farkı 2'ye çıkardı ve skor 3-1 oldu.

Maç, 3-1 İsviçre'nin galibiyeti ile sona erdi.