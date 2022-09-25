UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup 5.maçında Lüksemburg ile 3-3 berabere kalarak B Ligi'ne yükselmeye hak kazanan A Milli Futbol Takımı, grubun 6. ve son maçında Faroe Adaları'na konuk oluyor. A Milliler bu mücadeleyi kazanarak turnuvayı galibiyetle tamamlamayı hedeflerken maçı izlemek isteyenler için Türkiye - Faroe Adaları maçı canlı izle | Türkiye - Faroe Adaları maçı TRT 1 canlı yayın izle linki haberimizde...

TÜRKİYE - FAROE ADALARI MAÇI CANLI İZLE

Türkiye ile Faroe Adaları arasındaki UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup 6.maçı 25 Eylül Pazar günü, Torshavn'daki Tórsvøllur Stadyumu'nda oynanıyor.

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TSİ ile 21.45'te başlayan maçı Ukraynalı hakem Serhiy Boiko yönetiyor. Boiko'nun yardımcılıklarını ise Dmytro Zaporozhenko ve Sergii Prystupa yapıyor.

TÜRKİYE - FAROE ADALARI MAÇI CANLI İZLE

TÜRKİYE - FAROE ADALARI MAÇI TRT 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Türkiye - Fareo Adaları maçı, TRT 1 kanalından canlı olarak izlenebiliyor.

TRT 1, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

TÜRKİYE - FAROE ADALARI MAÇI TRT 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ