Türkiye FIBA Olimpiyat elemelerine veda etti

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Elemeleri'nin Kanada'da düzenlenen turnuvasının yarı final maçında Yunanistan ile karşı karşıya geldi. 12 dev adam, rakibine 81-63 mağlup oldu. İlk periyotta karşılaşmayı önde götüren Milliler, bu gidişatı maçın sonuna yansıtamadı ve maçı 63-81 kaybederek yarı finalde elendi. Yunanistan ise finale yükselmiş oldu.

KAZANAN OLİMPİYAT BİLETİNİ KAPACAK

Milli takımımızı eleyerek finale yükselen Yunanistan, finalde Çek Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Yunanistan ile Çekya arasında yarın oynanacak final mücadelesini kazanacak ekip, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde edecek.