FIFA, internet sitesinde her ay dünya sıralamalarını açıklıyor. Daha önce 32'inci basamakta yer alan A Milli Futbol Takımımız, Ekim ayı sıralamasında 33'üncü basamağa geriledi.

Ekim ayında hazırlık maçında Almanya ile 3-3, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup’ta Rusya ile 1-1 ve Sırbistan ile 2-2 berabere kalan ay-yıldızlı ekip, bin 486 puanla bir basamak gerileyerek 33. sıraya yerleşti. Sıralamanın ilk 10’unda önemli bir değişiklik yaşanmadı. Belçika birinci, Fransa ikinci, Brezilya ise üçüncü sıradaki yerini korurken, birer basamak çıkan ülkelerden İspanya 6’ncı, Arjantin ise 8’inci oldu.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 26 Kasım’da açıklanacak.

FIFA sıralamasında ilk 10'da yer alan ülkeler sırasıyla şöyle: