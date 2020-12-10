Türkiye, FIFA dünya sıralamasındaki yerini koruduBöyle hırsızlık görülmedi! İstanbul'dan çekici ile cip çaldı yakayı Bolu'da ele verdiGSS yapılandırma 2020 nasıl yapılır? | GSS yapılandırma internetten başvuruTaş ocağında dev soygun! 700 bin TL değerinde enerji sistemini çaldılarÖmer Öcalan kimdir? Kaç yaşında ? Nereli?Terörist Öcalan'ın yeğeni HDP'li Ömer Öcalan'dan skandal ifade: Soyadımla gurur duyuyorumİstanbul'da eşinin kuzenini konuşma bahanesiyle eve götüren adam, kadını odaya kilitleyerek tecavüz etti!Evli öğretmen, çöp konteynerinde sakladığı öğrencisini okula götürüp istismarda bulundu!Şeyma Subaşı'dan 'Güçlü kadın' paylaşımına gelen yorumlara sert yanıt!Aynı taşa 6 kez takılıp düştü! Sonunda parmaklarından oldu
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Türkiye, FIFA dünya sıralamasındaki yerini korudu

Türkiye, FIFA dünya sıralamasındaki yerini korudu

A Milli Futbol Takımımız, FIFA dünya sıralamasındaki yerini geçen aya göre korudu. Milliler, 1487 puanla 32. sırada yer aldı.

Türkiye, FIFA dünya sıralamasındaki yerini korudu

FIFA'nın internet sitesinden aralık ayı dünya sıralaması açıklandı. Türkiye'nin 2020 yılını 1487 puanla 32. sırada tamamladığı klasmanın ilk 10'unda geçen aya göre değişiklik yaşanmadı.

Belçika, 2018 ve 2019'un ardından bir kez daha yılı zirvede tamamladı. Belçika'nın ardından Fransa ikinci, Brezilya ise üçüncü sırada yer aldı.

Yılın en büyük çıkışını geçen sene aralık ayından bu yana 12 basamak atlayarak 52. sıradan 40'ıncılığa yükselen Macaristan gerçekleştirdi.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 18 Şubat 2021'de açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

SıraTakımPuanDeğişim
1Belçika1780-
2Fransa1755-
3Brezilya1743-
4İngiltere1670-
5Portekiz1662-
6İspanya1645-
7Arjantin1642-
8Uruguay1639-
9Meksika1632-
10İtalya1625-
Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI

HABERE YORUM KAT