İşgal altında bulunan Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da Filistinlilerin kıldıkları namazın ardından camiyi korumak için nöbet tutmalarına müdahale eden İsrail polisi 305 kişiyi yaralamıştı. Bununla da kalmayan İsrail, Gazze'ye hava saldırı düzenlemiş 9'u çocuk 24 kişiyi şehit etmişti. Bu olayların ardından Türkiye'nin Filistin'e askeri olarak yardım elini uzatıp uzatmayacağı da merak konusu oldu. Bu kapsamda Türkiye, Filistin'e asker gönderdi mi 2021? Mescid-i Aksa'ya Türk askeri gidiyor mu? Türkiye, Kudüs'e asker gönderecek mi, gönderebilir mi? sorularının yanıtları merak konusu oldu.

TÜRKİYE, FİLİSTİN'E ASKER GÖNDERDİ Mİ 2021?

Türkiye, Filistin'e asker göndermemiştir. Bakanlıklardan ve Cumhurbaşkanlığı kanallarından bu konuya ilişkin bir açıklamada bulunulmamıştır.

MESCİD-İ AKSA'YA TÜRK ASKERİ GİDİYOR MU?

Türk askerinin Mescid-i Aksa'ya gitmesine ilişkin bir karar bulunmamaktadır. Kısaca Türk askeri, Mescid'i Aksa'ya gitmemektedir.

TÜRKİYE, KUDÜS'E ASKER GÖNDERECEK Mİ, GÖNDEREBİLİR Mİ?

Türkiye'nin Kudüs'e askeri gönderip gönderemeyeceğine ilişkin bir bilgi bulunmuyor. Ancak Milli Gazete yazarı Adnan Öksüz, rahmetli Başbakan Necmettin Erbakan'ın Türkiye'nin Filistin'e asker gönderebilmesine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımladığını ifade etmiştir. Eğer bu karar uygulanırsa Türkiye, Kudüs'e asker yollayabilir.