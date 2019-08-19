Türkiye Finans’tan "İhracatı Destek Finansmanı"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Finans, müşterilerinin ihtiyaçlarına hızlı çözümler sunan kampanyalarına bir yenisini daha ekleyerek, piyasaya sunduğu İhracat Destek Finansmanı ile ihracatın geliştirilmesine destek olurken ihracatçı firmalara uygun kâr payı ve esnek vade avantajlarıyla finansman sağlamayı amaçlıyor.



Türkiye Finans’tan yapılan açıklamaya göre, ihracatçı firmalara Özel İndirimli Masraf Paketleri de sunan kampanya ihracatçının kullandığı tüm Euro ve USD finansman ihtiyaçlarını da kapsıyor. İhracat Destek Finansmanı kampanyası yıl sonuna kadar devam edecek.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Finans Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Murat Akşam, Türkiye Finans Katılım Bankası olarak müşterilerin ihtiyaçlarına avantajlı çözümler sunan kampanya ve uygulamaları hayata geçirmeye devam ettiklerini ifade ederek, ihracatın ülkenin ve firmalarının büyüyerek rekabet gücünü artırması bakımından büyük önem arz ettiğini belirtti.



Akşam, hem dünya pazarlarından pay alımını sağlaması, hem de ülkenin dünya ülkeleri arasında ekonomik refaha ulaşması açısından ihracat yapan firmaların desteklenmesi gerektiğine işaret ederek, “Bundan yola çıkarak hayatın her alanına katılım stratejimize uygun olarak ihracatçı firmalara özel finansman erişimi sağlayacak İhracat Destek Finansmanı kampanyamızı piyasaya sunduk. Kampanyamız ile müşterilerimize uygun vade ve avantajlı oranlarla finansman desteği sağlıyoruz. Bu desteğimizle ekonomimizin küresel boyutlara taşınmasını sağlayan firmalarımızın yanında olmaktan dolayı mutluyuz. Türkiye’nin en iyi katılım bankası Türkiye Finans olarak önümüzdeki dönemde müşterilerimizin ihtiyaçlarına cevap veren yenilikçi ürün ve hizmetler sunmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.



Kaynak: AA