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  3. Türkiye fındık, incir, kiraz, kayısı, ayva ve haşhaş üretimiyle dünya lideri oldu!

Türkiye fındık, incir, kiraz, kayısı, ayva ve haşhaş üretimiyle dünya lideri oldu!

Türkiye'nin üretimleri lezzet ve kalitesi ile tüm dünyaya yayılıyor. Türkiye fındık, kiraz, incir, haşhaş,ayva ve kayısı üretimi ve ihracatında dünyada lider konumuna geldi. Dünya üzerinde fındık üretiminin yüzde 67'sini, kirazın yüzde 26'sını, incirin yüzde 27'sini ve kayısının yüzde 23'ünü tek başına sağlayan Türkiye, bu ürünlerin üretiminde dünyada birinci sırada yer alıyor.

Türkiye fındık, incir, kiraz, kayısı, ayva ve haşhaş üretimiyle dünya lideri oldu!

Dünyada fındıktan kiraza, incirden kayısıya, ayvadan haşhaşa kadar çeşitli ürünlerin üretiminde ilk sırada yer alan Türkiye, geçen yıl bitkisel üretimini koronavirüs salgınının olumsuz etkenlerine rağmen, bir önceki yıla göre geçen yıl da yüzde 7,6 arttırmayı başarmış ve 126,1 milyon ton üretim yapılmıştı. Öte yandan bitkisel üretim değeri de aynı dönemde yüzde 24,2 yükselerek 245,2 milyar liraya ulaştı.

Türkiye'de tarımsal hasıla geçen yıl, bir önceki yıla kıyasla yüzde 20 artarak 333,3 milyar liraya yükselmesi Cumhuriyet tarihinin rekoru olarak kayıtlara geçti. Tarla ürünlerinde ise yüzde 11,9, meyvelerde yüzde 5,8, sebzelerde yüzde 0,3 artış gerçekleşti. Geçen yıl 6,5 milyon ton mısır ve 278 bin ton kuru fasulye üretimiyle Cumhuriyet tarihinin bu ürünlerde üretim rekoruna ulaşıldı.

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TÜRKİYE'NİN ÜRETİMDE BİR NUMARA HALİNE GELEN ÜRÜNLERİ

Türkiye fındık, kiraz, incir, kayısı, ayva ve haşhaş üretiminde dünyada birinci olurken, kavun, karpuz, vişne, hıyar, keçiboynuzu ve nohut üretiminde ikinci, mandarin ve elma üretiminde üçüncü, Antepfıstığı, çilek, kestane, ceviz ve mercimek üretiminde ise 4'üncü sırada yer alıyor. Şekerpancarında 5'inci, limonda ve üzümde 6'ncı olan ülke, kütlü pamuk üretiminde 7'nci sırada yer alıyor.

Dünyada yılda yaklaşık 1,1 milyon ton fındık üretiliyor ve bunun yüzde 69'u Türkiye'de yetiştiriliyor. Ayva üretiminde 666,6 milyon tonluk üretimin yüzde 26'sı da yine Türkiye'den karşılanıyor.

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Kiraz üretimi yaklaşık 2,6 milyon ton olarak hesaplanırken bunun yüzde 26'sı Türkiye'de üretiliyor. Dünya incir üretimi 1,3 milyon tonu bulurken, Türkiye yüzde 24 payla bu üründe de ilk sırada yerini alıyor.

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Türkiye, dünya kayısı üretiminin de yaklaşık yüzde 21'ini gerçekleştirerek bu alanda da birinci durumda bulunuyor.

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Öte yandan Türkiye, buğday unu ihracatında dünyada birinci, makarna ihracatında ikinci sıradayken, meyve üretiminde 5'inci, sebze üretiminde ise 4'üncü sırada yer alıyor.

Ayrıca Türkiye, geçen yıl 205 ülkeye 1982 çeşit tarımsal ürün ihraç ederek 20,7 milyar dolar gelir sağladı. 

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