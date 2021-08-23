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Türkiye - Finlandiya Avrupa Voleybol Şampiyonası maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa Şampiyonası'na mükemmel bir şekilde başlayan ve 3'de 3 ile yoluna devam eden Filenin Sultanları gruptaki dördüncü maçına çıkmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda taraftarlar Türkiye - Finlandiya Avrupa Voleybol Şampiyonası maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Cevaplar haberimizde...

Türkiye - Finlandiya Avrupa Voleybol Şampiyonası maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

CEV Avrupa Şampiyonası gruplarında son olarak Ukrayna'yı 3-0 yenerek namağlup şekilde ilerleyen Filenin Sultanları, dördüncü maçına Finlandiya karşısında çıkmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda sporseverler ise internette Türkiye - Finlandiya Avrupa Voleybol Şampiyonası maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

TÜRKİYE - FİNLANDİYA AVRUPA VOLEYBOL ŞAMPİYONASI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

23 Ağustos 2021 Pazartesi bugün oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Millilerimizin namağlup serisini sürdürmeyi planladığı karşılaşma Kaloşvar'da, Btarena Stadyumu'nda oynanacak.

TÜRKİYE - FİNLANDİYA AVRUPA VOLEYBOL ŞAMPİYONASI MAÇI HANGİ KANALDA?

İlk üç maçını kayıpsız geçiren ve serisini sürdürmeyi planlayan Filenin Sultanları'nın bu karşılaşması TRT Spor 2 ve TRT Spor Yıldız kanalından naklen yayınlanacak.

TRT Spor 2, Digiturk 87, Kablo TV 242, Tivibu 85, Turkcell TV+ 71, Vodafone TV 72 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Türkiye - Finlandiya Avrupa Voleybol Şampiyonası maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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