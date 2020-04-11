Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı: Vatandaşın kapısına götürülecek

Sokağa çıkma yasağı sürecinde fırınların çalışacağını belirten Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, vatandaşların ekmek konusunda tedirgin olmalarını gerektiren bir durumun olmadığını açıkladı.

Balcı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Fırınlarımız çalışacak. Ekmek vatandaşların kapılarına kadar götürülüp verilecek, satış yapılacak. Araçlar mahalle mahalle dolaşıp ekmek satışını gerçekleştirecek. Vatandaşlarımızın ekmek aramaması için fırıncılarımız mümkün olduğu kadar fazla ekmek yapmaları konusunda bilgilendirilmiştir. Çünkü ilk gün önemli. İlk gün insanlarımızın ekmek arayıp tedirgin olmaması gerekiyor."