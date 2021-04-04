Türkiye fiyatı belli olan Galaxy A72'in özellikleri

Geçtiğimiz gün düzenlenen lansmanda Galaxy A72'nin tanıtımı yapılmıştı. Samsung’un tanıttığı yeni Galaxy A modellerinden olan telefonun özellikleri de belli oldu. Daha önceki modellere benzerlik gösteren telefonda 6.7 inç büyüklüğünde Super AMOLED ekran bulunuyor. Kullanıcılara 1080×2400 piksel çözünürlük sunan Galaxy A72, ekran yenileme hızı ise 90 Hz. Ayrıca yüksek parlaklık modu ile dikkat çeken seride 800 nit seviyesine çıkabilen bir ekran bulunuyor. Ekranda parmak izi okuyucusunun yanı sıra, 32 Megapiksel çözünürlüğündeki f/2.2 diyaframa sahip olan ön kamera da var.

İLGİ ÇEKİCİ KAMERA ÖZELLİKLERİ

Arka tarafında yer alan 64 Megapiksel f/1.8 diyaframa sahip geniş açılı ana kameraya eşlik eden başka parçalar da telefon bünyesinde yer alıyor. Telefonun arkasında bulunan ana kameraya 8 Megapiksel f/2.4 telefoto ve 12 Megapiksel f/2.2 ultra geniş açılı kameranın yanı sıra 5 Megapiksel f/2.4 makro kameranın eşlik ettiği dikkat çekiyor.

Önceki modellerle kıyaslama yapıldığında, 4500 mAh olan batarya, A72’de 5000 mAh olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca, 25W hızlı şarj desteğine sahip olan telefonun, 2 güne kadar pil ömrü sunabildiği iddia ediliyor.

GALAXY A72'DEN DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR

– Boyut ve Ağırlık: 165 x 77.4 x 8.4 mm ve 203 gram

– Ekran: 6.7 inç – Super AMOLED – 90 Hz – 1080 x 2400 piksel – 800 nit

– İşlemci: Snapdragon 720G – 8 nm – (2×2.3 GHz Kryo 465 Gold & 6×1.8 GHz Kryo 465 Silver)

– Bellek ve Depolama: 6 GB RAM – 128 GB Depolama / 8 GB RAM – 128 GB Depolama / 8 GB RAM – 256 GB Depolama

– Ön Kamera: 32 Megapiksel – f/2.2 diyafram – geniş açılı

– Arka Kamera: 64 Megapiksel f/1.8 geniş – 12 Megapiksel f/2.2 ultra geniş – 8 Megapiksel f/2.4 telefoto – 5 Megapiksel f/2.4 makro

– İşletim Sistemi: Android 11 – One UI 3.1

– Batarya: 5000 mAh – 25W hızlı şarj

– Renk Seçenekleri: Harika Siyah, Harika Beyaz, Harika Mor, Harika Mavi

– Ek Özellikler: Ekrandan parmak izi, IP68 sertifikası, microSD kart yuvas