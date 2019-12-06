Türkiye Fotomuhabirleri Derneğinden Fransa’ya kınama

Türkiye Fotomuhabirleri Derneği, Fransa'da Macron politikalarına karşı yapılan protesto gösterilerini takip eden Türk gazetecinin Fransız polisi tarafından yaralanmasını kınadı.

Türkiye Fotomuhabirleri Derneğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fransa'daki emeklilik reformu protestolarında, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un politikalarına karşı çıkan on binlerce kişinin düzenlediği gösterileri olay yerinde takip eden Türk Foto Muhabiri Mustafa Yalçın, Fransız polisinin attığı gaz kapsülünün gözüne isabet etmesi sonucu dün yaralanmıştır.

Güvenlik güçlerinin orantısız güç kullandığı olaylar sırasında fırlatılan gaz kapsülü meslektaşımızın yüzündeki maskeyi parçalayarak yaralanmasına sebep olmuş, gözünü kaybetme riskini ortaya çıkartmıştır.

Türkiye ve dünyanın önemli basın fotoğrafçıları arasında yer alan Yalçın'ın başına gelen bu talihsiz olay tüm meslektaşlarımızı derinden yaralamıştır.

Dünyanın neresinde olursa olsun güvenlik güçlerinin, tek amacı yaşananları tarihe görsel belge olarak aktarmak olan ve gözü kamuoyu adına gören bir emekçiye hedef gözeterek saldırması kabul edilemez. Fransız polisini şiddetle kınıyor, meslektaşımız Mustafa Yalçın'a acil şifalar diliyoruz."

Kaynak: İHA