Türkiye-Fransa maçında ilk yarı başladı

A Milli Takımımız, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri 3. maçında Fransa ile karşı karşıya. Saat 21. 45'te başlayan büyük mücadelede ilk yarı başladı.

MAÇIN CANLI ANLATIMI

30' Gol - Kaan Ayhan

Pozisyon 24' Milli Takım etkili geldi! Mahmut'un savunma arkasına pasında Kenan topla buluştu ancak şut imkanı bulamayınca mutlak gollük pozisyondan yararlanamadık

Pozisyon 21' Burak Yılmaz ceza sahasına girerken Dorukhan'la duvar pasına girdi. Dorukhan pasın hızını ayarlayamayınca top auta çıktı.

Pozisyon 18' Mbappe'den ceza sahasına ortasında Griezmann'ın kafa vuruşu etkisiz şekilde yandan dışarı çıktı.

24' Milli Takım etkili geldi! Mahmut'un savunma arkasına pasında Kenan topla buluştu ancak şut imkanı bulamayınca mutlak gollük pozisyondan yararlanamadık

Pozisyon 21' Burak Yılmaz ceza sahasına girerken Dorukhan'la duvar pasına girdi. Dorukhan pasın hızını ayarlayamayınca top auta çıktı.

Pozisyon 18' Mbappe'den ceza sahasına ortasında Griezmann'ın kafa vuruşu etkisiz şekilde yandan dışarı çıktı.

Pozisyon 17' Etkili geldik! Cengiz'in sağ kanattan ortasında Dorukhan kafa vuruşunu yaptı. Lloris'in çeldiği topa Kenan hareketlendi ancak pozisyonda ofsayt bayrağı havaya kalktı.

Pozisyon 12' Ani gelişen Türkiye atağında Burak topu rakip yarı sahaya taşırken, Pogba'nın müdahalesiyle yerde kaldı, karar faul...

Pozisyon 8' Maçta topun hakimi Fransa ancak Milli Takımımız savunmada hata yapmıyor.

Pozisyon8'Maçta topun hakimi Fransa ancak Milli Takımımız savunmada hata yapmıyor.

Pozisyon5'İlk 5 dakika geride kalırken henüz net bir pozisyon yaşanmadı.

Pozisyon3'Griezmann'ın sağdan kullandığı köşe vuruşunda Kaan ön direkte topu kafayla karşıladı.

Maç Başladı1'Hakem düdüğü çaldı ve maç başladı! Başarılar Milli Takım!

Maç ÖncesiFransa'nın 11'i: Lloris, Pavard, Varane, Umtiti, Digne, Matuidi, Sissoko, Pogba, Mbappe, Griezmann, Giroud

Maç ÖncesiMilli Takım'ın 11'i: Mert, Zeki Çelik, Merih, Kaan Ayhan, Hasan Ali, Mahmut Tekdemir, Dorukhan, İrfan Can, Cengiz Ünder, Kenan Karaman, Burak Yılmaz.

İLK 11

12 Mert Günok 0 Hasan Ali Kaldirim 16 Merih Demiral 2 Zeki Celik 22 Kaan Ayhan 0 Mahmut Tekdemir 21 Irfan Can Kahveci 7 Dorukhan Toköz 0 Cengiz Ünder 0 Burak Yilmaz 17 Kenan Karaman

YEDEKLER

0 Ugurcan Cakir 1 Sinan Bolat 13 Umut Meras 18 Nazim Sangaré 4 Caglar Söyüncü 0 Yusuf Yazici 10 Abdülkadir Ömür 11 Deniz Türüc 20 Ozan Tufan 8 Oguzhan Özyakup 0 Hakan Calhanoglu 15 Güven Yalcin