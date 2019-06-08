Türkiye- Fransa maçının ilk 11'leri belli oldu

Ay-Yıldızlılar, EURO 2020 Elemeleri H Grubu 3. maçında Fransa ile karşı karşıya gelecek. Arnavutluk'u 2-0, Moldova'yı 4-0 ile geçen milli takımımız, dünya devi Fransa'yı da yenip liderlik koltuğuna oturmak istiyor. Konya Büyükşehir Belediye Stadında oynanacak karşılaşmayı Sloven hakem Damir Skomina yönetecek. Saat 21.45'te başlayacak mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.

İLK 11'LER

TÜRKİYE: Mert, Zeki, Merih, Kaan ,Hasan Ali, Mahmut, Kenan Karaman, Dorukhan, İrfan Can, Cengiz Ünder, Burak Yılmaz

FRANSA: Lloris, Pavard, Varane, Umtiti, Digne, Matuidi, Sissoko, Pogba, Mbappe, Griezmann, Giroud