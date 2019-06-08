Türkiye-Fransa'yı 2-0 yenerek tarih yazdı

TRT 1 ekranlarında Saat 21. 45'te başlayan büyük mücadelede A Milli Takımımız, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri 3. maçında Fransa ile karşı karşıya geldi. Türkiye Fransa'yı 2-0 yendi.

DEV MAÇTAN TARİHİ KARELER

MAÇ DETAYLARI

90'Maçın sonuna 4 dakika eklendi.

Oyuncu Değişikliği89'Milli Takım'da Dorukhan kenara gelirken Abdülkadir Ömür oyuna dahil oldu.Dorukhan Toköz - Abdülkadir Ömür

Pozisyon86'Mutlak bir gol daha kaçtı! Kenan'ın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Burak Yılmaz istediği vuruşu yapamayınca top direğin yanından dışarı çıktı.

Oyuncu Değişikliği84'Milli Takım'da Cengiz Ünder alkışlarla kenara gelirken Yusuf Yazıcı oyuna dahil oldu.Cengiz Ünder - Yusuf Yazici

Pozisyon 81'Griezmann'ın kale ağzına doğru yaptığı ortada Mert topu yumruklayarak uzaklaştırmak isterken rakibiyle çarpışarak yerde kaldı. Sağlık görevlileri oyun alanında...

Oyuncu Değişikliği79'Milli Takım'da İrfan Can çıktı yerine Ozan Tufan girdi.Irfan Can Kahveci - Ozan Tufan

Pozisyon75'Ceza sahası üst çizgisinde topla buluşan Burak Yılmaz dönerek şutunu çekti top yandan dışarı çıktı.

Pozisyon74'Cengiz doğrudan kaleyi denedi top üstten dışarı çıktı.

Pozisyon73'Burak Yılmaz sağ kanatta ceza sahasına girmeden yerde kaldı. Çok kritik bir noktadan serbest vuruş kullanacağız. Cengiz topun başında...

Oyuncu Değişikliği72'Fransa'da Giroud çıktı yerine Ben Yedder girdi.Olivier Giroud - Wissam Ben Yedder

Pozisyon70'Cengiz'in kullandığı köşe vuruşunda Fransa savunması topu uzaklaştırdı.

Pozisyon 69'Gole çok yaklaştık! Mahmut Tekdemir ceza sahası dışından çok sert vurdu kaleci Lloris güçlükle kornere çeldi.

Pozisyon 65'Fransa etkili geldi! Griezmann'ın çevirdiği topta altı pasta Giroud topa dokunamadı. Devamında Mert topun hakimi oldu.

69'Gole çok yaklaştık! Mahmut Tekdemir ceza sahası dışından çok sert vurdu kaleci Lloris güçlükle kornere çeldi.

Pozisyon 65'Fransa etkili geldi! Griezmann'ın çevirdiği topta altı pasta Giroud topa dokunamadı. Devamında Mert topun hakimi oldu.

Pozisyo n60'Son yarım saate girerken Milli Takım skoru çok iyi koruyor. Fransa topa daha fazla sahip olsa da bir türlü boşluk bulamıyor.

58'Kullanılan köşe vuruşunda Mert topu çıktı aldı.

Pozisyon 57'Coman sol kanattan içeri sokulmak istiyordu, Zeki müsaade etmedi. Fransa köşe vuruşu kullanacak.

Pozisyon 55'Mutlak golü kaçırdık! Kenan'ın presinde ceza sahası içinde topla buluşan Burak Yılmaz uygun durumda vuruşunu yaptı ancak Lloris gole izin vermedi.

Pozisyon 53'Milli Takım'da Kaan Ayhan sakatlık geçirdi. Sağlık görevlileri sahada...

Pozisyon 50'Fransa etkili geldi! Coman sol kanattan ceza sahasına girdi. Pasını penaltı noktası üstündeki Griezmann'a çıkardı. Griezmann'ın şutunu Merih engelledi ve tehlikeyi uzaklaştırdı.

Oyuncu Değişikliği 46'Matuidi'nin yerine ise Kingsley Coman görev yapacak.Blaise Matuidi - Kingsley Coman

Oyuncu Değişikliği 46'Fransa ikinci yarıya iki oyuncu değişikliği ile başlıyor! Digne'nin yerine Mendy görev yapacakLucas Digne - Ferland Mendy

Maç Başladı 46'Hakem ikinci yarının ilk düdüğünü çaldı.

Hakem ilk yarının son düdüğünü çaldı.

Pozisyon 45'İlk yarının sonuna 1 dakika eklendi.

Pozisyon 43 'Üçüncü gole yaklaştık! Sağdan Cengiz'in kullandığı köşe vuruşunda Merih arka direkte kafa vuruşunu yaptı ama top az farkla dışarı gitti.

40'Gol - Cengiz Ünder

Pozisyon 37'Mutlak golü kaçırdık! İrfan Can kaptığı topta pasını Burak Yılmaz'a verdi. Burak ceza yayı üstünde uygun durumda istediği şutu çekemeyince top kaleci Lloris'te kaldı.

Pozisyon 31'Umtiti'nin pasında sağ kanatta topla buluşan Mbappe'nin ortasında Kaan savunmada kafayla karşıladı.

Ev Sahibi Golü 30'

30' Gol - Kaan Ayhan

Pozisyon 24' Milli Takım etkili geldi! Mahmut'un savunma arkasına pasında Kenan topla buluştu ancak şut imkanı bulamayınca mutlak gollük pozisyondan yararlanamadık

Pozisyon 21' Burak Yılmaz ceza sahasına girerken Dorukhan'la duvar pasına girdi. Dorukhan pasın hızını ayarlayamayınca top auta çıktı.

Pozisyon 18' Mbappe'den ceza sahasına ortasında Griezmann'ın kafa vuruşu etkisiz şekilde yandan dışarı çıktı.

24' Milli Takım etkili geldi! Mahmut'un savunma arkasına pasında Kenan topla buluştu ancak şut imkanı bulamayınca mutlak gollük pozisyondan yararlanamadık

Pozisyon 21' Burak Yılmaz ceza sahasına girerken Dorukhan'la duvar pasına girdi. Dorukhan pasın hızını ayarlayamayınca top auta çıktı.

Pozisyon 18' Mbappe'den ceza sahasına ortasında Griezmann'ın kafa vuruşu etkisiz şekilde yandan dışarı çıktı.

Pozisyon 17' Etkili geldik! Cengiz'in sağ kanattan ortasında Dorukhan kafa vuruşunu yaptı. Lloris'in çeldiği topa Kenan hareketlendi ancak pozisyonda ofsayt bayrağı havaya kalktı.

Pozisyon 12' Ani gelişen Türkiye atağında Burak topu rakip yarı sahaya taşırken, Pogba'nın müdahalesiyle yerde kaldı, karar faul...

Pozisyon 8' Maçta topun hakimi Fransa ancak Milli Takımımız savunmada hata yapmıyor.

Pozisyon8'Maçta topun hakimi Fransa ancak Milli Takımımız savunmada hata yapmıyor.

Pozisyon5'İlk 5 dakika geride kalırken henüz net bir pozisyon yaşanmadı.

Pozisyon3'Griezmann'ın sağdan kullandığı köşe vuruşunda Kaan ön direkte topu kafayla karşıladı.

Maç Başladı1'Hakem düdüğü çaldı ve maç başladı! Başarılar Milli Takım!

Maç ÖncesiFransa'nın 11'i: Lloris, Pavard, Varane, Umtiti, Digne, Matuidi, Sissoko, Pogba, Mbappe, Griezmann, Giroud

Maç ÖncesiMilli Takım'ın 11'i: Mert, Zeki Çelik, Merih, Kaan Ayhan, Hasan Ali, Mahmut Tekdemir, Dorukhan, İrfan Can, Cengiz Ünder, Kenan Karaman, Burak Yılmaz.

İLK 11

12 Mert Günok 0 Hasan Ali Kaldirim 16 Merih Demiral 2 Zeki Celik 22 Kaan Ayhan 0 Mahmut Tekdemir 21 Irfan Can Kahveci 7 Dorukhan Toköz 0 Cengiz Ünder 0 Burak Yilmaz 17 Kenan Karaman

YEDEKLER

0 Ugurcan Cakir 1 Sinan Bolat 13 Umut Meras 18 Nazim Sangaré 4 Caglar Söyüncü 0 Yusuf Yazici 10 Abdülkadir Ömür 11 Deniz Türüc 20 Ozan Tufan 8 Oguzhan Özyakup 0 Hakan Calhanoglu 15 Güven Yalcin