Türkiye Futbol Federasyonu valilik önündeki etkinliklerine devam ediyor

Eskişehir'de bu akşam oynanacak milli maç öncesi Türkiye Futbol Federasyonu tarafından valilik önünde düzenlenen etkinliğe yüzlerce futbol sever katıldı.

Milli maç öncesi düzenlenen etkinlikte, penaltı atışı, dark atışı ve numaralandırma verilmiş bölgelere şut çekimi, gerçek kişilerin oynadığı langırt oyunu gibi etkinliklerden birinci olana forma ve maç bileti verileceği belirtildi. Etkinliklerden en çok ilgi gören penaltı atışları oldu. Başarılı olan gençlere forma ve bilet hediye edildi.

"Burada çok güzel bir ortam var "

Eskişehirli futbol severeklerden Kürşat Karakök, etkinlik alanında güzel bir atmosfer olduğunu, Milli maç için heyecanlı olduğunu belirtti. Karakök, "Burada çok güzel bir ortam var. Akşam kazanacağımıza dair ümidim de tam açıkçası. Milli takımımıza güveniyorum, insanlara da buraya gelmesi yönünde tavsiyede bulunuyorum. Çünkü burada gerçekten çok fazla etkinlik var. Birçok sponsorumuzun yaptığı etkinlikler çok güzel, herkes gelsin mümkünse. Keşke daha fazla maç yapsalar, Eskişehir'de gerçekten bu konuda çok sevindik. Umarım bu maçlar daha da artar. Biz milli takımı seviyoruz, Milli takımında Eskişehir taraftarını sevdiğine karşı inancım tam açıkçası" ifadelerini kullandı.

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"Kaybedeceğimizi hiç düşünmedim kesinlikle kazanacağız"

Bir başka futbol severlerden Kerem Özipek ise, milli maçın Eskişehir'de oynanmasından mutlu olduğunu ifade etti. Özipek konu hakkında şunları söyledi:

"Çok heyecanlıyım, maçın Eskişehir'de olması çok iyi çünkü şehir dışında olsa hem ulaşım sıkıntısı hem aileden izin almak zor olur. Hem burada olunca işte sabahından buradaki etkinliklerden yararlanmak, akşama da maça gitmek çok daha iyi oldu. Mesela benim formam yoktu, forma, şapka vesaire kazandım. Üstelik çok eğlenceli. Hani arkadaşlarımızla geldik, bütün oyunları oynadım, çok zevkli oldu bizim için. Akşamki maç için çok heyecanlıyız. Kaybedeceğimizi hiç düşünmedim açıkçası kesinlikle kazanacağız ama hani ne kadar fark atarız derdindeyim. Burada bir sürü etkinlik var tabii. Ben formayı şöyle insan langırtı var, beşli takım oluşturuyoruz, orada kazandık. Biz 2 maç yaptık, ikisinde de kazandık. Onun dışında milli takımımızın 2 tane sponsoru var, onlar şapka veriyorlar. Puanlara vuruyorsun. En çok puan toplayan yine forma kazanıyor ve aynı zamanda şöyle büyük bir tane kare var. Orada da yine birinci olursanız forma+ maç bileti veriyorlar. Yani hem forma hem maç bileti hem sponsorların verdiği bazı ufak tefek kalem ve şapka gibi hediyeler veriliyor. Çok güzel bir etkinlik. Ben 3-0 bekliyorum. Hadi nazar olsun 3-1 maksimum. Onun dışında en sevdiğim Kerem Aktürkoğlu. Galatasaray'da da başarılı buluyorum. Milli takımda da başarılı buluyorum. Ondan bir gol bekliyorum. Açıkçası bir şeyler yapabileceğine inanıyorum."

"Bilet alamadım karaborsada satılıyor"

Konya'dan milli maç için Eskişehir'e gelen çocuk futbol sever İbrahim Demiroğlu, maç bileti bulamadığını, biletlerin kara borsada yüksek olduğunu ifade ederek "Konyalıyım. Bilet alamadım, buradan izleyeceğim çünkü karaborsada satılıyor. Şimdi bin ila bin 500 liraya satılıyor. Satıştayken de yarım saatte bitti. Passolig de biletler bulamadım abi. Biletler yarım saatte falan bitti, passolig de zaten. Eskişehir güzel abi milli takımımızın bu maçı farkla kazanacağımızı düşünüyoruz. Ermenistan bizim için çok kolay rakip. Bence kazanırız. Mutluyum, federasyon başkanı imzaladı. Çok güzel oldu. Fotoğraf çekindik iyi adamdı. Skor tahmini olarak 3-0 çünkü Ermenistan'ın takım olarak da çok güçsüz bir takım, hata yapmazsak takım uyumu atarsa mesela Hakan falan son zamanlarda iyi oynuyor İnter'de ama Türkiye'de iyi oynamıyor, iyi oynarsa 3 atarız bence" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)