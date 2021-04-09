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  3. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan flaş Bölgesel Amatör Lig açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan flaş Bölgesel Amatör Lig açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada 17 Nisan Cumartesi günü başlatılması planlanan Bölgesel Amatör Lig'in Mayıs ayının son haftasına ertelendiği belirtildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan flaş Bölgesel Amatör Lig açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada 17 Nisan Cumartesi günü başlatılması planlanan Bölgesel Amatör Lig'in Mayıs ayının son haftasına ertelendiği ifade edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"Covid-19 pandemisinin son günlerdeki seyri üzerine Bölgesel Amatör Lig maçlarının oynatılması ile ilgili TFF Sağlık Kurulu tarafından bir değerlendirme yapılmıştır. 

Yeni tedbirleri zorunlu kılan mevcut süreçte, gerek şartların elverişli olmadığı gerekse 266 takımın katılımının söz konusu olduğu lig organizasyonunun yeni riskler taşıdığı konusunda Sağlık Kurulu görüş birliğine varmıştır. 

Bu kapsamda, daha önce 17 Nisan'da başlatılması planlanan Bölgesel Amatör Ligin sağlık şartları uygun olduğu takdirde Mayıs ayının son haftası başlatılması uygun bulunmuştur. 

Kamuoyunun bilgilerine saygıyla duyurulur. 

TFF Sağlık Kurulu "

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan flaş Bölgesel Amatör Lig açıklaması

Berkem Temizel
Gece Editörü
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