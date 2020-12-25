Türkiye Futbol Federasyonu'ndan, Pendikspor'a ceza!

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grupta oynanan Pendikspor-Mamak Futbol Kulübü maçını, 7-1 kazanarak ligde rekor bir galibiyet alan Pendikspor'a Türkiye Futbol Federasyonu'ndan ceza geldi. Maçın ardından Pendikspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Mamak FK maçında protokol tribününe tanınan 20 kişilik kontenjan sınırının aşılmasından dolayı Türkiye Futbol Federasyonu kulübümüze para cezası vermiştir. Sizlerden ricamız bu süreçte bizlere evlerinizden destek olmanızdır. Anlayışınız için teşekkürler."

TARİHİ GALİBİYET

Mamak FK maçında başından sonuna kadar oldukça etkili bir futbol ortaya koyan Pendikspor, devre arasına girilmeden önce 4-0 öne geçmeyi başarmıştı. İkinci yarıda da istekli ve arzulu futboluna devam eden İstanbul ekibi, rakibinin 81. dakikada attığı gole engel olamasa da ikinci 45 dakikada 3 gol daha bularak bu mücadeleden 7-1 galip gelmeyi başardı.

Pendikspor, bu sonuçla ligde 4. galibiyetini alarak 16. sıraya yerleşti. Kırmızı-beyazlılar, ligin 17. haftasında Sivas Belediyespor'u konuk edecek.