1 Ocak hangi gün? Yılbaşı tatili hangi güne denk geliyor?Üsküdar'da kucağındaki bez bebek ile dilenen kadının yaptığı hile ortaya çıktı!Gaziantep'in kurtuluşu ne zaman? Gaziantep nasıl kurtuldu? Gaziantep'in kurtuluşu kısaca, tarihi, şiirleri!Erzincan'da feci kaza! Gerçekleşen trafik kazasında 2 kişi yararlanırken 2 kişide hayatını kaybettiİsmet İnönü ölümünün 47’nci yılında törenle anıldıBalıkesirspor-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Engin Nurşani hayatını kaybetti!Son dakika... 31 Aralık resmi kurumlar tatil mi? 31 Aralık resmi kurumlar yarım gün mü? Yarım gün tatil mi? Tam gün tatil mi?Engin Nurşani öldü mü? Neden öldü? Hastalığı neydi?Son dakika... Merkez Bankası Başkanı Ağbal'dan enflasyon ve para politikaları açıklaması
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan, Pendikspor'a ceza!

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan, Pendikspor'a ceza!

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Pendikspor, ligde oynanan Mamak FK maçının ardından TFF'den ceza aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan, Pendikspor'a ceza!

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grupta oynanan Pendikspor-Mamak Futbol Kulübü maçını, 7-1 kazanarak ligde rekor bir galibiyet alan Pendikspor'a Türkiye Futbol Federasyonu'ndan ceza geldi. Maçın ardından Pendikspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Mamak FK maçında protokol tribününe tanınan 20 kişilik kontenjan sınırının aşılmasından dolayı Türkiye Futbol Federasyonu kulübümüze para cezası vermiştir. Sizlerden ricamız bu süreçte bizlere evlerinizden destek olmanızdır. Anlayışınız için teşekkürler."

TARİHİ GALİBİYET

Mamak FK maçında başından sonuna kadar oldukça etkili bir futbol ortaya koyan Pendikspor, devre arasına girilmeden önce 4-0 öne geçmeyi başarmıştı. İkinci yarıda da istekli ve arzulu futboluna devam eden İstanbul ekibi, rakibinin 81. dakikada attığı gole engel olamasa da ikinci 45 dakikada 3 gol daha bularak bu mücadeleden 7-1 galip gelmeyi başardı.

Pendikspor, bu sonuçla ligde 4. galibiyetini alarak 16. sıraya yerleşti. Kırmızı-beyazlılar, ligin 17. haftasında Sivas Belediyespor'u konuk edecek. 

Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT