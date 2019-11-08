Türkiye Gazeteciler Federasyonu Heyetinden Protokol Ziyaretleri

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca, Genel Sekreter Yardımcısı Levent Altun, Yönetim kurulu üyesi İlker Ülker, İstanbul Avrasya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Oğuzhan Bayrak, Başkan Vekili İbrahim Şahin, yönetim kurulu üyeleri Mükremin Özkaya ve Alaattin Böke, ilk olarak Pendik Belediye başkanı Ahmet Cin’i makamında ziyaret etti.

PENDİK BELEDİYE BAŞKANI’NA ZİYARET

Başkan Karaca ziyarette, “Türkiye’nin en büyük basın meslek kuruluşu olan Türkiye Gazeteciler Federasyonu olarak öncelikle meslektaşlarımızın sorunlarını çözmeye yönelik olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda, 60. Başkanlar Konseyi toplantısını Türkiye’nin en büyük şehri İstanbul’da yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Türkiye’nin dört bir yanından gelecek cemiyet başkanları ve yöneticileri ile Anadolu basınının sorunlarını masaya yatıracağız ve çözüm yollarına yönelik çalışmalarda bulunacağız” diye konuştu.

Pendik Belediye başkanı Ahmet Cin de, “Türkiye’nin dört bir yanından gelecek olan gazetecileri ilçemizde ağırlayacak olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Toplantınızın verimli geçmesini diliyorum” dedi.

Başkan Karaca ayrıca Başkan Cin’e bir de teşekkür plaketi takdim etti.

ANA SPONSOR ALPİ DİŞ HASTANESİ’NE ZİYARET

Yılmaz Karaca ve beraberindeki heyet daha sonra organizasyonun Ana sponsoru olan Alpi Diş Hastaneleri’nin Sahibi Murat Şahin’i ziyaret etti. Karaca, Şahin’e desteklerinden ötürü teşekkür ederken, bir de plaket takdim etti. Murat Şahin de, TGF heyetinin yapmış olduğu ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, gazetecilere yönelik desteklerinin her zaman devam edeceğini söyledi.



Karaca ve beraberindeki heyet son olarak organizasyona destek veren firmalardan Demirsan A.Ş.’nin sahibi Veysel Ertaş’ı da ziyaret ederek teşekkür plaketi takdim etti.