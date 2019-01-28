Türkiye Gazetesi Doğu Anadolu Abone Koordinasyon Toplantısı Erzincan’da düzenlendi

Türkiye Gazetesi Erzincan İl Temsilciliği, Erzincan, Bayburt ve Gümüşhane bölgesindeki 2019 yılında yürütülmesi planlanan abone hizmetlerine yönelik değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıda görüşülen konular içerisinde, 2019 yılı boyunca okuyucu sayısını artırmak için yapılacak yenilikler ve değişiklikler tüm paydaşlara aktarılarak, yeni yılın hedefleri belirlendi.

Düzenlenen toplantıya Türkiye Gazetesi Doğu Anadolu Bölge Koordinatörü Hikmet Köksal, Türkiye Gazetesi ve İhlas Pazarlama Bölge Müdürü Suat Ateş, Doğu Anadolu İhlas Servisler Bölge Müdürü Hasan Hüseyin Aslan, İhlas Medya Grubu Bölge Reklam Müdürü Atıf Yolcu ve Türkiye Gazetesi Erzincan Abone Koordinatörü Rıdvan Şanlıoğlu, Türkiye Gazetesi Bayburt Abone Koordinatörü Yusuf Akkan, Türkiye Gazetesi Gümüşhane Abone Koordinatörü Abdullah Ateş, Türkiye Gazetesi dağıtıcıları ve Türkiye Gazetesi saha abone paydaşları katıldı.

Türkiye Gazetesi Doğu Anadolu Bölge Koordinatörü Hikmet Köksal toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye Gazetesi'nin, istikrarlı yayın çizgisi, marka bilinirliği ve kuvvetli okuyucu tabanı ile rekabet gücü yüksek bir yayın organı olarak 2019 yılında da aynı azim ve kararlılıkla yeni okuyucular edinmeye çalışacaklarını bildirdi.

Köksal, içeriğin yanı sıra güçlü bir teknik ve dağıtım altyapısına sahip olan Türkiye Gazetesi'nin Ankara, İzmir, Adana, Trabzon ve Antalya'da bulunan baskı tesisleri sayesinde, yerel haberlerle desteklenen sayfaların üretilerek, her bölgenin gündemine hitap edildiğini hatırlattı.

Köksal konuşmasının devamında, bayiden satışın yanı sıra, elden dağıtım modelinin Türkiye'deki ilk uygulayıcısı olan Türkiye Gazetesi'nin, ev ve işyerlerine doğrudan gazete dağıtımı yapma ayrıcalığı bakımından okuyucu ile sağlam bir iletişim kurduğuna değindi.

2019 yılına yönelik il bazında belirlenen abone planlama çalışmasının ardından tüm paydaşlara teşekkürlerini ileten Türkiye Gazetesi Doğu Anadolu Bölge Koordinatörü Hikmet Köksal, başarılar diledi.

Kaynak: İHA