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Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu kuruldu

ÖZEL hukuk hükümlerine tabi, tüzel kişiliğe sahip ve bağımsız statüde Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu'nun kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı...

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu kuruldu

ÖZEL hukuk hükümlerine tabi, tüzel kişiliğe sahip ve bağımsız statüde Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu'nun kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan karara göre; özel hukuk hükümlerine tabi, tüzel kişiliğe sahip ve bağımsız statüde Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu'nun kurulmasına karar verildi. Söz konusu karar, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu'nun ek 9'uncu maddesi gereğince alındı.

DHA

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