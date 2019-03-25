Türkiye Genç Erkek Buz Hokeyi Milli Takımı, Meksika'yı 4-0 mağlup etti

Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF) tarafından Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen U18 Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası bugün başladı. Türkiye Genç Erkekler Buz Hokeyi Milli Takımı, 3'üncü Klasman A Grubu ilk gün mücadelesinde Meksika ile karşı karşıya geldi. Milliler, Meksika'yı İsmet Gökçen (3) ve Timur Türüt'ün golleriyle 4-0 mağlup etti.

Genç Erkekler Buz Hokeyi Milli Takımı, U18 Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası ikinci gününde yarın TSİ 17.30'da Yeni Zelanda ile mücadele edecek.

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DHA