Türkiye Genç Erkek Buz Hokeyi Milli Takımı, Meksika'yı 4-0 mağlup etti
Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF) tarafından Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen U18 Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası bugün başladı.
Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF) tarafından Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen U18 Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası bugün başladı. Türkiye Genç Erkekler Buz Hokeyi Milli Takımı, 3'üncü Klasman A Grubu ilk gün mücadelesinde Meksika ile karşı karşıya geldi. Milliler, Meksika'yı İsmet Gökçen (3) ve Timur Türüt'ün golleriyle 4-0 mağlup etti.
Genç Erkekler Buz Hokeyi Milli Takımı, U18 Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası ikinci gününde yarın TSİ 17.30'da Yeni Zelanda ile mücadele edecek.
(FOTOĞRAFLI)
DHA
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