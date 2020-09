Türkiye geneli düğünler iptal mi? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası koronavirüste son durumu paylaştı. Koronavirüse ilişkin verileri paylaşan Bakan Koca, vaka sayısının arttığı illeri de açıkladı. Bakan Koca " Birinci dalganın ikinci pikini yaşıyoruz" dedi. Peki Türkiye geneli düğünler iptal mi? Ayrıntılar haberimizde...

TÜRKİYE GENELİ DÜĞÜNLER İPTAL Mİ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada "Koronavirüsün birinci dalgasının ikinci pikini yaşadığımızı söyleyebilirim. Bayramlar ve düğünlerdeki hareketlilik ve dikkatsizliklerimiz bizi bu eşiğe getirdi. Halkımızın büyük çoğunluğu ilk günkü hassasiyetle tedbirler almaya devam ediyor. En azından maske, mesafe ve temizlik şartlarına riayet ediyor. Ama bir salgınla mücadelede toplumun her ferdinin aynı duyarlılığı göstermesi gerekir" ifadelerini kullandı.

Bilim Kurulu toplantısı sonrası İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine gönderilen genelgede "Ülke genelinin tamamında sokak/köy düğünü, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan vb. etkinliklere, 4 Eylül Cuma gününden itibaren yapılmasına müsaade edilmeyecek." denildi.

81 İL VALİLİĞİNE KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA YENİ GENELGE

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliğine “Covid-19 Tedbirleri” konulu ek genelge gönderildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliğine gönderilen genelgede, daha önce valiliklere gönderilen genelgelerle salgının kalabalık ortamlardaki yayılım hızı göz önünde bulundurularak düğün (gelin alma, kına vs. dahil), nişan, sünnet düğünü vb. etkinliklerin tüm illerde mümkün olan en kısa sürede tamamlanması, köylerde veya sokaklarda yapılan bu etkinliklerin aynı gün içerisinde kalacak şekilde saat sınırlamalarının il/ilçe hıfzıssıhha kurullarınca belirlenmesinin istenildiği hatırlatıldı.

Adana, Ağrı, Ankara, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Konya, Mardin, Şanlıurfa, Van ve Yozgat olmak üzere 14 ilde daha önce düğün, nişan, kına gecesi, sünnet düğünü gibi etkinliklere yönelik çeşitli kısıtlamaların getirildiği anımsatılan genelgede, gelinen noktada hastalığın yayılım hızının artırması ve toplum sağlığının riske atılması nedeniyle; düğün, nişan, sünnet düğünü, kına gecesi gibi vatandaşların kalabalık şekilde bir araya geldikleri etkinliklere ilişkin *Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunun bugünkü toplantısında alınan tavsiye kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları* doğrultusunda valiliklerce aşağıdaki kararların alınması istendi:

Bu kapsamda 81 ilde;

1. Sokak/köy düğünü, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan vb. etkinliklere müsaade edilmeyecek.

2. Ancak nikah merasimi şeklinde yapılabilecek olan düğünler ile nikahların en fazla 1 saat süre içerisinde tamamlanmasının sağlanacak.

3. Nikah merasimi şeklinde düğün veya nikah yapılacak düğün salonlarında, sandalye/koltuk düzeninin fiziki mesafe koşullarına uygun ve dans/oyun pisti/alanlarını da kapatacak şekilde oluşturulacak.

4. Nikah merasimi şeklinde yapılacak düğünler ile nikahlarda, oyun oynanması/dans edilmesine, toplu yemek verilmesi de dahil olmak üzere her türlü yiyecek-içecek servisi/ikramı (paketli su servisi hariç) yapılmasına, hiçbir şekilde izin verilmeyecek.

5. Gelinle damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 15 yaş altı çocukların düğünlere ve nikah törenlerine katılması yasaklanacak.

6. Nikah merasimi şeklinde yapılacak düğün veya nikah törenlerine en az bir kamu görevlisinin (kolluk, zabıta vb.) görevlendirilmesinin sağlanarak denetim faaliyetlerine ağırlık verilecek.

7. İçerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra nikah merasimi şeklindeki düğün ve nikahlarda, bu genelge ile düzenlenen hususlar dışında daha önce valiliklere gönderilen genelge ile Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan tüm kural ve tedbirlere eksiksiz riayet edilmesi sağlanacak.

Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72'nci maddeleri uyarınca gerekli kararlar valiliklerce ivedilikle alınarak en geç 04.09.2020 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanılacak.

Vali ve kaymakamlıklarca konu hakkında gerekli hassasiyet gösterilerek uygulamanın eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi sağlanacak.

Tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilecek.

Aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.

BAKAN KOCA'DAN BİLİM KURULU TOPLANTISI SONRASI AÇIKLAMALAR

En son iki hafta önce toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından yapılan çalışmalar, toplantı dahilinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya sunuldu. Son zamanlarda vaka sayısında meydana gelen artış nedeniyle kritik öneme sahip olan toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, insan ve ünsiyet kelimelerinin aynı kökten geldiğini belirtti ve insanın en büyük özelliğinin rahata da zorluğa da hızla adapte olması, ünsiyet kazanması olduğunu ifade etti. Bakan Koca, bu özelliğin insanın en güçlü yanı, bazen de duyarsızlığının ve başarısızlığının sebebi olduğunu söyledi ve "Uzun bir süredir koronavirüs aramızda, öyle görünüyor ki bu konuya karşı zaman zaman duyarsız hale geliyoruz. Koronavirüsün birinci dalgasının ikinci pikini yaşadığımızı söyleyebilirim. Gelenek ve göreneklerimizin önemli parçalarından olan bayramlar ve düğünlerdeki hareketlilik ve dikkatsizliklerimiz bizi bu eşiğe getirdi." ifadelerini kullandı.

Halkın büyük çoğunluğunun, ilk günkü hassasiyetle koronavirüse karşı tedbirler almaya devam ettiğini vurgulayan Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"En azından koronavirüs için kaçınılmaz olan maske-mesafe ve temizlik şartlarına riayet ediyor. Ancak şurası unutulmamalıdır ki bir salgınla mücadelede toplumun her ferdinin aynı duyarlılığı göstermesi gerekir. Düğünler ve bayramlaşmalar da dahil olmak üzere bu mücadeleye bir istisna getiremeyiz, bir ara veremeyiz. Sizin karşınıza müjdeli haberlerle çıkmayı çok arzu ederdim. Ne var ki hastaların ve yitirdiğimiz canlarımızın sayısı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de tekrar artıyor."

Haziran sonrası başlayan yeni dönemin, tipik bir normalleşme süreci olmadığının altını sürekli çizmeye çalıştığını anlatan Koca, bundan böyle "kontrollü sosyal hayat"ın başladığını ve bunun kısıtların biraz esnediği bir dönem olduğunu söylediğini anımsattı.

Koca, "Bu dönem hayatımızın, sağlığımızı garanti edecek şekilde kısmen özgürleşmesi olmalıydı. Tedbirlerle özlemlerimizin sentezini yapabilmeliydik. Bu yeni dönemin, vatandaşımızın ferasetiyle iyi anlaşılacağını umduk. Eğer anlaşıldı ise gereğinin ne kadar yerine getirildiğini takdirlerinize bırakıyorum. Tatil yerlerinde, eğlence yerlerinde, çarşı, pazarda, törenlerde tedbirlere ne kadar uyulduğunu hep birlikte içimiz acıyarak görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"KORONAVİRÜS SALGINI ARTARAK DEVAM EDİYOR"

Düğünlerin, nişanların, sünnet törenlerinin, taziyelerin, yeni taziyelere kaynaklık eden yerler halini aldığına dikkati çeken Koca, "Salgın artarak devam ediyor. Virüs her geçen gün daha fazla insana bulaşıyor. Görüyorsunuz, her gün test sayımızı artırıyoruz. Açıkladığımız yeni hasta sayımız düşmüyor. Bu vakalardan dolayı ağır hastalık geçirenlerin, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı artıyor. Her gün bu sebeple vatandaşlarımız canlarından olmaya devam ediyor. Ülke genelinde farklılıklar olsa da hastanelerimizin yükü artıyor. Bütün bunlar, gerekli kaynak ve altyapıların yanında, titiz bir bakım, kesintisiz bir hizmet gerektiriyor." dedi.

Bu yüke hayallerin ötesinde omuz verenlerin olduğunun unutulmaması gerektiğini belirten Koca, şunları kaydetti:

"Kamuda esnek çalışma uygulamasına geçildiği, evden çalışmanın özendirildiği bu dönemde, gündüz ve gece göreve devam eden, aylardır evine gidemeyen, çocuğunu, eşini kucaklayamayan doktorlarımız, hemşirelerimiz ve her düzeyde sağlık personelimiz var. Evet, sağlık personelimiz mesleğe adım atarken, acı çekerek, hüzünlenerek, umutlanarak, sevinerek, acıları ve sevinçleri paylaşarak yaşayacağı bir hayata talip olduğunun bilincindedir. Doktorundan hasta bakıcısına kadar her aşamada sabır ve fedakarlık isteyen bir mesleğin mensubu olduğunu bilmektedir. Ancak bu fedakarlığını, sorumsuzca davranışlara feda etmek zorunda olmamalıdır.

Vatandaşlarımıza şüpheli vakalardan uzak durmasını tavsiye ederken, sağlık çalışanlarımız bütün mesailerini bulaştırıcı hastalarla birlikte geçirmektedir. Yoğun mesaileri geceyi gündüze, gündüzü geceye devşirmekte, kaderin mutsuz yüzü ile tanışmış insanların mutlu edilmesi uğruna kendi mutluluklarını feda edebilmektedirler."

Bakan Koca, "Şu ana kadar sağlık kuruluşlarımızda virüsün bulaşmasından kaçamayan 29 bin 865 çalışanımız oldu. Ne yazık ki 52 sağlık çalışanımızı da yitirdiklerimiz arasında ebediyete yolcu ettik. Tümüne Allah'tan rahmet diliyorum. Bu ortamda, sağlık kuruluşlarımızda hala şiddete başvuranların olması, sağlık personelimizin menfur saldırılara muhatap olması içimizi acıtıyor, şevkimizi kırıyor." ifadelerini kullandı.

BAKAN KOCA'DAN VATANDAŞA SORUMLULUK ÇAĞRISI

Vatandaşlardan sorumluluk beklediklerine dikkati çeken Fahrettin Koca, "Mesafeyi gözetmeyen kalabalıklar, kalabalık içine atılan her adım, unutulan her maske, ihmal edilen her tedbir, bir değil, onlarca can yakmaktadır. Gücümüzü kırmakta, pandemi mücadelemizi zora koşmaktadır." diye konuştu.

Bakan Koca, sağlıkçıların beklentisinin alkıştan öte bir hassasiyet olduğuna işaret ederek, "Bu hassasiyet, tüm vatandaşlarımızın hastalık riskine karşı tetikte olması için gerekli. Bu hassasiyet, yaşlılarımızın, kronik hastalığı olanların korunması için gerekli. Bu hassasiyet, pandemi nedeniyle iş yeri tam çalışamayan kardeşimizin işine, aşına kavuşması için, evlatlarımızın eğitimine devam edebilmesi için gerekli." değerlendirmesinde bulundu.

Salgının seyrine ilişkin Koca, "Ülke genelinde durum kontrol altında. İstanbul'da Trakya'da ve Ege Bölgesi'nde ciddi bir artış yok. Orta Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da maalesef bir artış var. Son dönemde artışın en fazla olduğu illerin başında Ankara geliyor. Yer yer Mardin, Gaziantep, Şanlıurfa ve Batman gibi bazı illerimizde hızlı hasta artışlarına bağlı hastane sıkıntısı yaşandı. Hızlı müdahale ile sorunlar aşılmaktadır. Diyarbakır gibi bazı illerimizde yakın çalışmalarımız sürdürülmektedir." bilgisini verdi.

Hasta sayısını Gaziantep'te yüzde 52, Şanlıurfa'da yüzde 59, Diyarbakır'da yüzde 49, Mardin'de yüzde 61 aşağı çekmeyi başardıklarını ifade eden Koca, Konya'da kısmen kontrol altına alındığını, Ankara, İstanbul, İzmir Bursa, Erzurum, Sivas, Kayseri'nin halen yüksek riskli iller arasında bulunduğunu belirtti.

Bakan Koca, virüsün gücünü kaybetmediğini vurgulayarak, "Rakamlar bize ölüm ve ağır vaka sayısının arttığını söylüyor. Özellikle ağır vaka sayısını azaltmamız gerekiyor. Risk burada. Mücadelemizin temel hedefi de bunu önlemeye yönelik." dedi.

Sorunun küresel, mücadelenin ulusal olduğunu ifade eden Koca, yöntemlerde benzerlik olsa da her ülkenin kendi mücadelesini kendi şartlarında verdiğini kaydetti.

Bakan Koca, Bilim Kurulunun bu dönemde karar süreçlerinde rehberlik yaptığına işaret ederek, "Araştırma ve görüşleriyle bazen tavsiye, zaman zaman da uyarılarını yaptı. Ülke olarak aldığımız kararlarda, uyguladığımız tedbirlerde yol gösterici oldu. Görev alan tüm bilim adamlarımıza müteşekkirim." ifadesini kullandı.

"153 BİN HASTA HES SAYESİNDE TESPİT EDİLDİ"

HES kodu uygulamasının başarıyla devam ettiğini vurgulayan Koca, şu bilgileri aktardı:

"İzolasyon tedbirine uymayan 153 bin pozitif kişi ve temaslı, bu sayede tespit edilmiş oldu. Kitle ulaşım araçlarından sonra birçok sosyal mekana girişte de uygulanmak üzere yaygınlaştırılacaktır. Haziran'da 6 bin 289 olan filyasyon ekip sayımızı şu anda 10 bin 802'ye çıkardık. İller bazında ayrı ayrı değerlendirme yaparak il hıfzıssıhha kurullarımızı harekete geçirdik.

Her ilin kendi özelinde tedbirler almaya başladık. Özellikle sorunlu illerde filyasyon ekiplerinin sayısını hızla arttırıyoruz. Şu anda Konya'da 460 ekip, Şanlıurfa'da 200 ekip, Mardin'de 111 ekip, Diyarbakır'da 370 ekip, Erzurum'da 207 ekip, İzmir'de 350 ekip, Kayseri'de 120 ekip, Van'da 128 ekip sahada. Salgın, bölgesel farklılıklara rağmen ülke genelinde kontrol altındadır. Ancak önümüzde mevsimsel gribal enfeksiyonların da artacağı bir dönem var. Koronavirüsün bu mevsimsel hastalıklarla birleşmesi mümkündür. Ancak bu duruma karşı yeni tedbirlerimiz alındı ve mücadelemizin boyutu değişecek. "

"UNUTMAYALIM TEDBİR, MÜCADELEDEN KOLAY"

Koca, pandemi eylem planına uygun şekilde yeni mücadele dönemine karşı hazırlandıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Tedbirlerin sürekliliği salgınla mücadelemizin başarıya ulaşmasında önemli yer tutmaktadır. Vatandaşlarımızın sadece tedbirlere uyumda değil, kontrol ve denetiminde de destek olmasını bekliyoruz. Başta pandemi hastanelerinde çalışanlar olmak üzere, tüm hekim arkadaşlarım, kıymetli hemşirelerimiz, bütün sağlık çalışanlarımız, bilim insanlarımız, salgınla mücadelenin tüm mensupları sizden iyi haberler bekliyor. Onlar için, maske, mesafe kuralına, tedbirlere uymanızdan daha güzel bir haber ve teşekkür yoktur. Unutmayalım tedbir, mücadeleden kolay, maskeyle nefes almak, entübasyonla solumaktan kolay, evimizde ailemizle vakit geçirmek, hastanede tek başına yatmaktan daha huzurludur."

Bakan Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladıktan sonra bazı verilere ilişkin bilgileri de paylaştı.

Erken dönemde ilaç uygulamasından önemli sonuç aldıklarını anlatan Bakan Koca, 14 Mart-1 Haziran arasında vefat eden vatandaşların yaş ve cinsiyetlerine göre ayrıldığı bir tabloyu gösterdi.

Yaş arttıkça hem erkeklerde hem de kadınlarda vefat oranının dramatik şekilde arttığına dikkati çeken Koca, başka bir grafikte ise 1 Haziran - 1 Eylül arasında vefat edenlerin yaş ve cinsiyet dağılımını paylaştı. Burada da tedbirlerin hafiflemeye başlamasıyla 65 yaş üstü vatandaşların vefat oranının yükseldiğinin görüldüğünü aktardı.

Başka bir grafikte ise 2019-2020 yıllarının 8 aylık ölüm istatistiklerinin yer aldığını belirten Koca, şöyle konuştu:

"Burada özellikle 2019'da toplam ölümler 297 bin 275'ti. Buna yıllık beklenen artış oranı olan yüzde 2,2 ilave edildiğinde 2020 için beklenen ölüm 303 bin 815. Bu yıl gerçekleşen ölüm 303 bin 262. Yani geçen yılki vefat sayımızla uyumlu, hatta daha altında. İlk 8 ay için söylüyorum. Ama Kovid-19'dan gerçekleşen 6370 vefatı da ekleyince bu yılın ilk 8 ayındaki vefat sayımız 309 bin 632 oldu. Burada özellikle 2020 için enfeksiyondan kaybedilen hastanın daha az olduğunu ama Kovid nedeniyle kaybedilenlerle toplamda arttığını görmüş oluyoruz. 2019 yılı ilk 8 ayı enfeksiyon hastalıklardan vefat sayımız 8 bin 72 ama bu yıl bu sayı 7 bin 491. Yani geçen yıldan daha düşük. Bu veriler ışığında şu söylenebilir Kovid hastalarının enfeksiyon diye kaydedilmesinden ziyade belki tersini iddia etmek, eskiden enfeksiyon tanısını konan bazı hastalarımızın Kovid olarak kaydedildiği de söylenebilir. Yani enfeksiyondan kaybedilenlerin bu yıl için aynı dönemde 8 bin 72 yerine 7 bin 491, şu an ilk 8 ayda."

Bakan Koca, son bir aya ilişkin verileri de grafiklerle paylaşırken, her yaş grubunda tedbirlere uyulmasını istedi.

İyileşenlere ilişkin grafik paylaşan Koca, "Gençlerimiz ve orta yaş grubu vatandaşlarımızın iyileşme düzeyi yaşlılarımıza göre daha yüksek. Bu da bize özellikle yaşlılarımızın hastalığa yakalanmamasını sağlamak zorunda olduğumuzu göstermiş oluyor." dedi.

İYİLEŞME ORANLARI

YAŞLARA GÖRE ENTÜBE DURUMU

Koca, başka bir grafikte de yaşlı nüfusun pnömoniye yakalanma oranındaki artışa dikkati çekti.

İl bazında yoğun bakımda yatan ve entübe olan hasta sayısına ilişkin verileri de paylaşan Bakan Koca, "Özellikle hasta yaş ortalaması diğerlerinden yüksek olan illerimizi dikkatinize alıyorum. Gümüşhane 51,7, Uşak 46,48, Sinop 46,43, Aksaray 46,3 ile hasta yaş ortalaması en yüksek olan iller. Yoğun bakımda ve entübe olan hastalarımızın yaş ortalamasının ise 65-75 yaş bandında olduğu görülmektedir. 60 yaş ve üstü vatandaşlarımızın entübe olma oranlarının dramatik bir şekilde arttığı net bir şekilde görülüyor." diye konuştu.

Bakan Koca, bundan sonra verilerin daha ayrıntılı bir şekilde Sağlık Bakanlığının internet sitesinden duyurulacağını kaydetti.

Bir gazetecinin, "Grip ve zatürre aşılarının teminine ilişkin sıkıntı var mı? Bununla ilgili bir planlama var mı?" sorusuna Koca, "Geçen yıla göre bu yıl daha fazla grip ve zatürre aşısının tüketileceğini biliyoruz." cevabını verdi.

Grip ve zatürre aşısı yaptırması gerekenlerle ilgili bir algoritma geliştirildiğini belirten Koca, grip aşısının geçen yıldan daha fazla, dört kat olması için çabaladıklarını, bununla ilgili bağlantıları kurduklarını, kimlere grip ve zatürre aşısının yapılması gerektiğiyle de ilgili Bilim Kurulu tarafından bir çalışma gerçekleştirildiğini aktardı.

Bakan Koca, "Zorunlu kişiler için önerdiğimiz algoritma olacak. Sorun yaşamayacağımızı düşünüyorum. Geçen yıla göre 3-4 kat tedarik içinde olacağız." ifadesini kullandı.

"Türkiye genelinde veya en çok vaka artışı olan Ankara'da kısıtlama olacak mı?" sorusuna Bakan Koca, "Türkiye'de vaka sayısının en fazla olduğu il Ankara. İstanbul'u iki kat oranında geçmiş durumda. Ankara'da tedbirleri artırma çabası içindeyiz." yanıtını verdi.

Bu konuda birtakım tedbirlerin alındığını vurgulayan Koca, şunları kaydetti:

"Özellikle mesai kavramı, bununla ilgili gerektiğinde kuruma gelmeden, dönüşümlü olarak, 60 yaş üstü kişilerin kuruma gelmelerini önlemek gibi düzenlemeler birçok ilimizde başladı. Ankara özelinde bu daha yoğun bir şekilde gündeme alındı. Bununla ilgili Pandemi Kurulu da bir karar aldı, biliyorsunuz ama şu an sokağa çıkma kısıtı gibi bir durum gündemimizde yok. Önemli olan tedbirlere uyum konusunda herkesin bir gayret ve çaba içinde olmasını sağlamak olmalı."

"KORONAVİRÜS SALGINININ KONTROLDEN ÇIKTIĞINI ASLA SÖYLEYEMEYİZ"

Bir gazetecinin "Bilim Kurulu üyelerinin tavsiyeleri dikkate alınmıyor mu?" sorusuna Koca, Bilim Kurulunun bir tavsiye kurulu olduğunu ve kurulun tavsiyelerine uymak için şimdiye kadar bir gayret içinde olunduğunu dile getirdi.

"Salgın kontrolden çıktı mı?" sorusu üzerine Koca, "Salgının kontrolden çıktığını asla söyleyemeyiz ama tedbirlere uyum noktasında, üzerimize düşeni yapma konusunda hassasiyet göstermezsek, sonucu farklı olabilir. Özellikle bazı illerimizde bu durumun daha belirgin olduğunu görüyoruz. Bu Ankara için özellikle söylenebilecek bir durum. Konya'nın biraz stabil bir duruma geldiğini, Kayseri'de ve bazı illerimizde bu artışın devam ettiğini görüyoruz fakat kontrol dışına çıktığını asla söyleyemeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

"DÜĞÜN ETKİNLİKLERİ VAKA SAYISINI ARTIRIYOR"

Vaka sayısının artmaması için yoğun çaba sarf edildiğine değinen Koca, erken dönemde filyasyon çalışması yapılmasının, erken dönemde uyguladıkları ilaç tedavisinin önemine dikkati çekti.

Ankara'daki vaka sayısının artışına ilişkin de açıklama yapan Koca, bayram ve sonrası yapılan düğün etkinliklerinin vaka sayısını artırdığına işaret etti.

Sağlık Bakanı Koca, "Düğünlerle ilgili organizasyonun daha çok nikah tarzında olması, yemekli bir organizasyon tarzında olmaması, nişan, kına gibi etkinliklerin Türkiye çağında yapılmaması şeklinde Bilim Kurulumuzun önerisi oldu. Sünnet düğünleri de dahil olmak üzere." dedi.

"Ankara'daki kapatılan hastaneler açılacak mı?" sorusu üzerine Koca, şu bilgileri verdi:

"Şu an Ankara'da hastane açısından bir sorunumuzun olmadığını söylemek istiyorum ama bizim zaten kapatılan hastaneleri açmak gibi bir eğilimimiz vardı, ilk günden itibaren bunu söylüyordum. Bu hastanelerimizin özellikle yoğun bakım bölümlerini devrede tutma noktasında bir çaba içindeyiz."

KORONAVİRÜS AŞI ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

"Aşı çalışmaları"na ilişkin de bilgi veren Koca, Bakanlığın şu ana kadar iki aşıya onay verdiğini belirten Koca, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Özellikle şu an yurt dışından iki aşıyla ilgili Bakanlığımız onay verdi, Faz 3 çalışması için. Bu Faz 3 çalışması için her biri için farklı 8-10 merkezde bu çalışmalar sürdürülüyor olacak. Bu çalışmalara izin verilirken gönüllülük esasına göre bu izinler veriliyor yani hiç kimseyi zorlayan bir çaba içinde değiliz. Bunu bir zorlamayla yapmıyoruz, bunu tamamen gönüllülük esasına göre yapıyoruz. Bu üzerinde çalışılan aşılarla ilgili bizim temelde var olan etkinliğini son derece önemli. Bizim kendi yaptığımız çalışmalar, ülke olarak yaptığımız çalışmalar ise faz 1 çalışmasına doğru gelen çalışmalar var. Önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili gelişme olacak. 2 çalışma dışında 3'üncü bir çalışmanın müracaat oldu. Rusya'da yapılan Faz 3 çalışmasına gelen bir çalışma için müracaat edildi. Dosyasına bakıldı. Bu anlamda önemli bir aşamada olduğunu söyleyebilirim."

TOPLANTININ ANA BAŞLIKLARI

VAKA SAYILARINDAKİ ARTIŞ

Ana gündem konusunun da vaka sayılarındaki bu ani ve hızlı yükseliş olduğu bilinirken özellikle yükselişe geçen bazı şehirlerde il bazlı tedbirler, geçtiğimiz günlerde uygulamaya konmuştu.

OKULLARIN AÇILMASI

Toplantıda ele alınacak bir diğer önemli konu ise okulların açılma durumu. 21 eylülde yüz yüze eğitime geçilme ihtimaline değinen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konunun kesinliğe kavuşması için şu an yapılan Bilim Kurulu toplantısından çıkacak kararları işaret etmişti.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NİN AÇIKLAMASI

29 Ağustos'ta İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "Koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm kapalı alanlarda sünnet düğünü, kına gecesi, nişan ve benzeri etkinliklere Pazartesi gününden itibaren müsade edilmeyecek. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Düğün ve nikâhlarda yemek verilmesi de dâhil olmak üzere, her türlü yiyecek-içecek servisi/ikram (paketli su servisi hariç) Pazartesi gününden itibaren yapılmayacak" ifadeleri kullanılmıştı.

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada 31 Ağustos 2020 Pazartesi gününden itibaren İstanbul’da kına gecesi, nişan ve sünnet düğünü gibi etkinlikler kapalı alanlarda yapılamayacağı belirtilmişti.

Düğün ve nikahlarda İstanbul’da yemek verilmeyecek. Yiyecek ve içecek servisinin yasak olduğu düğünlerde sadece paketli su servisi yapılacak. Açık alanda gerçekleştirilecek olan düğünlere de ek tedbirler getirilecek.

65 YAŞ ÜSTÜ 15 YAŞ ALTI TÖRENLERE KATILAMAYACAK

Koronavirüs tedbirleri kapsamında düğünlerde oyun/dans gibi faaliyetlere müsaade edilmeyecek. Koronavirüs tedbirleri kapsamında gelin ve damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 15 yaş altı çocukların nişan, düğün ve nikâh merasimlerine katılımına izin verilmeyecek.