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  3. Türkiye geneli 'Huzur Uygulaması 2019/2' gerçekleştirildi

Türkiye geneli 'Huzur Uygulaması 2019/2' gerçekleştirildi

TÜRKİYE genelinde, eş zamanlı olarak "Türkiye Geneli Huzur Uygulaması 2019/2" gerçekleştirildi.

Türkiye geneli 'Huzur Uygulaması 2019/2' gerçekleştirildi

TÜRKİYE genelinde, eş zamanlı olarak "Türkiye Geneli Huzur Uygulaması 2019/2" gerçekleştirildi. İstanbul'da da yapılan denetimlerde, daha önceden belirlenen noktalarda tedbir alan polis, şüpheli gördükleri sürücü ve yayaları durdurarak, arama yaptı. Helikopter destekli gerçekleştirilen denetimlerde, araç içleri ve bagajlar aranırken, kişilere yönelik de genel bilgi taraması (GBT) yapıldı.

DHA


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