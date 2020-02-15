Türkiye geneli trafik uygulamasında 1200 araç trafikten men edildi

ANKARA (AA) - Ülke genelinde eş zamanlı yapılan trafik uygulamalarında 1200 araç trafikten men edildi.

Jandarma Genel Komutanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Jandarma ve polis ekiplerince ülke genelinde eş zamanlı olarak Türkiye Genel Trafik Uygulaması yapıldı.

Uygulamalarda, 83 bin 94 araç sorgulandı, 6 bin 420 sürücüye ceza kesildi, 1200 araç trafikten men edildi ve 5 sürücü belgesine el konuldu.

Kaynak: AA