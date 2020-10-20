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Türkiye genelinde internet kesintisi yaşandı! Peki sebebi neydi?

Türkiye'de bazı internet servis sağlayıcıların kullanıcıları, internete erişimde kesinti yaşadı. İnternet kesintisi yaşayan kullanıcılar kesintinin neden olduğunu araştırırken internet servis sağlayıcılarından açıklama geldi.

Türkiye genelinde internet kesintisi yaşandı! Peki sebebi neydi?

Türkiye'de bazı bölgelerde internet erişiminde sorun yaşandı. Kullanıcılar Türk Telekom, Türksat Kablonet, Turknet ve Vodafone internet hizmetlerinde aksama olduğunu aktardı.

Türk Telekom'un web sitesindeki duyuruda kesintinin "planlı çalışmadan" kaynaklandığı ve 5 saat sürmesinin beklendiği belirtildi.

Türkiye genelinde internet kesintisi yaşandı! Peki sebebi neydi?

Planlı çalışma kapsamında internet kesintisi yaşanacak iller Sivas, Samsun, Adıyaman, İstanbul Anadolu ve Avrupa yakaları, Antalya, Burdur, Kayseri ve Trabzon olarak bildirildi.

Açıklama kısmında "Müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için altyapıda çalışma planlanmıştır. Bazı müşterilerimizin kısa süreli hizmet kesintileri yaşaması öngörülmektedir." denildi.

Kendilerine önceden uyarı gitmediğini söyleyen kullanıcılarsa kesintilere sosyal medyada tepki gösterdi.

Ticaret Bakanlığı geçen ay yaptığı açıklamada, abone olunan internet ve yayın platformu hizmetlerinde bakım ve onarım gibi nedenlerle kesinti yapılmadan 48 saat önce aboneye bilgi verilmesi gerektiğini belirtmişti. 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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