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  3. Türkiye genelinde öğrenciler karnelerine kavuştu

Türkiye genelinde öğrenciler karnelerine kavuştu

Ülke genelindeki okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede eğitim gören 18 milyon öğrenci yarıyıl tatili öncesi karne heyecanı yaşandı. 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk yarısı tamamlanmasıyla karnesini alan öğrenciler tatilin keyfini çıkarmaya başladı.

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17 Ocak 2020 Cuma 16:23

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