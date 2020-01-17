Türkiye genelinde öğrenciler karnelerine kavuştu
Ülke genelindeki okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede eğitim gören 18 milyon öğrenci yarıyıl tatili öncesi karne heyecanı yaşandı. 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk yarısı tamamlanmasıyla karnesini alan öğrenciler tatilin keyfini çıkarmaya başladı.
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17 Ocak 2020 Cuma 16:23
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