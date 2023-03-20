Türkiye genelinde, seçmen listeleri muhtarlıklarda askıya çıkarıldı

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), belirlediği takvime göre, seçmen listeleri muhtarlıklarda askıya çıkarıldı.

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Türkiye genelinde, seçmen listeleri muhtarlıklarda askıya çıkarıldı

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin takvimine göre, seçmen listeleri muhtarlıklarda askıya çıkarıldı.

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LİSTE 20 MART İLE 2 NİSAN ARASINDA ASKIDA KALACAK

Türkiye genelinde listelerin askıya çıkmasıyla vatandaşlar, seçimde sıkıntı yaşamamak için listede isimlerinin olup olmadığını kontrol etti. 20 Mart ile 2 Nisan tarihleri arasında askıda kalacak olan listede ismini bulamayan vatandaşlar, il ve ilçe nüfus müdürlüklerine başvuracak. Fidanlık Mahalle Muhtarı Cevriye Kaya vatandaşları seçim listelerini kontrol etmeye davet ettiğini belirterek," 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 28. dönem milletvekili seçimleri için askı listelerimiz muhtarlığımıza asılmaktadır. Bu listelerimizi mahalle sakinleri olarak gelip kontrol edebilirsiniz. Ayrıca oy kullanmaya gidemeyecek engelli, yaşlı ve hasta olanlar içinde formlarımız bulunmaktadır. Bu formlarımızı doldurup Yüksek Seçim Kurulu teslim etmek zorundayız" diye konuştu.

2 NİSAN İTİRAZ İÇİN SON GÜN OLARAK BELİRLENDİ

Devlet Mahallesi Muhtarı Zeynep Dalgın 14 Mayıs tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 28. dönem milletvekili seçimlerinde listelerin muhtarlıklarda olduğunun altını çizerek, "Vatandaşlarımız muhtarlıklarımıza gelebilir ve isimlerine bakarak isimlerinin listede olup olmadığını tespit edebilirler. Bununla ilgili itiraz sürecimiz 2 Nisan'a kadar, 2 Nisan'a kadar İlçe Seçim Kurumlarına giderek itirazda bulunabilirler" ifadelerine yer verdi.

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