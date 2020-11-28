Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması başladı! Sokağa çıkma yasağı kaça kadar olacak?

Koronavirüs vaka sayılarındaki artış nedeniyle geçtiğimiz hafta ülke genelinde yeniden sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başladı.

Kısıtlama, saat 20.00 itibariyle başlayıp, yarın sabah saat 10.00'da bitecek.

Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme ­içme yerleri hafta sonu 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya gel­-al şekilde hizmet verecek. Hafta sonu akşam 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti yine verilebilecek.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, sokağa çıkma kısıtlaması 28 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'den 29 Kasım Pazar günü 10.00'a kadar ve 29 Kasım Pazar günü saat 20.00'den 30 Kasım Pazartesi günü 05.00'e kadar uygulanacak.

Geçen hafta illere gönderilen "Koronavirüs Yeni Tedbirleri" konulu genelgede belirtilen "açık olacak iş yeri, işletme ve kurumlar" ile "istisna kapsamında olan kişiler" başlıkları altındaki maddeler, bu hafta sonundaki sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasında da aynı şekilde geçerli olacak.

65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLAR SAAT KAÇTA SOKAĞA ÇIKABİLECEK?

Tüm illerde bugünden itibaren 65 yaş ve üzeri kişiler 10.00-13.00, 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler ise 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek.

Bu kişiler, belirtilen saatler dışında sokağa çıkamayacak. Çalışanlar, iş yerleriyle illiyetlerini gösteren çalışma, SGK kaydı gibi belgeleri ibraz etmeleri halinde kısıtlamadan muaf olacak.