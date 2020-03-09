Türkiye genelinde yük taşıyan araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi

ANKARA (AA) - Ülke genelinde yük taşıyan araçlara yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 598 araç trafikten men edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 6-7 ve 8 Mart'ta ülke genelinde 58 bin 21 araç ve sürücü denetlendi. 287 araçta arıza ve standart dışı ışık donanımı bulundu, 299 araçta ise yan ve arka koruma çerçevesi ile arka işaret levhası ve reflektörün bulunmadığı tespit edildi.

Denetimlerde 598 araç trafikten men edildi, 71 sürücünün belgesine geçici olarak el konuldu, 5 bin 21 trafik ihlali tespit edilerek, sürücüleri hakkında işlem yapıldı.







Kaynak: AA