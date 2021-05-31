A Milli Futbol Takımımız EURO 2020 öncesi Azerbaycan maçının ardından bu kez Gine ile karşı karşıya gelecek. Oynanacak olan hazırlık maçında teknik direktör Şenol Güneş, takımdaki eksikleri ve oyuncuların son durumunu görmeyi amaçlıyor. Oynanacak olan maç hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler de Türkiye - Gine hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Şifreli mi, şifresiz mi? sorularının yanıtlarını araştırıyorlar.

TÜRKİYE - GİNE HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Türkiye ile Gine arasında oynanacak olan hazırlık maçı 31 Mayıs Pazartesi günü oynanacak. Antalya Stadyumunda oynanacak olan maç saat 20.00'de başlayacak ve TRT Spor kanalından canlı olarak ekranlara gelecek.

Mücadeleyi Azeri hakem Əliyar Ağayev yönetecek. Ağayev'in yardımcılıklarını ise Zeynal Zeynalov ve Akif Əmirəli yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Elçin Məsiyev olacak.

TÜRKİYE - GİNE MAÇI ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Türkiye ile Gine arasında oynanacak olan mücadele TRT Spor kanalından şifresiz olarak yayınlanacak.

TÜRKİYE GİNE İLE 5.KEZ KARŞI KARŞIYA GELECEK

A Milli Takım, Gine karşılaşmasıyla 2021 yılındaki beşinci maçına çıkacak. Milliler, oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

Milli takım, bu yılın ilk maçında 24 Mart'ta Hollanda ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında İstanbul'da rakibini 4-2 yendi.

MİLLİLER 2021'DE YENİLMEDİ

Grubun ikinci karşılaşmasını İspanya'da Norveç ile oynayan Türkiye, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Milliler, gruptaki üçüncü maçında ise sahasında Letonya ile 3-3 berabere kaldı. Ay-yıldızlı ekip, Azerbaycan ile Alanya'da oynadığı özel maçı ise 2-1 kazandı.

Kaynak: Bölge Gündem, AA.