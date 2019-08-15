Türkiye, Gloria Cup'a galibiyetle başladı

TÜRKİYE-HIRVATİSTAN: 3-1

SALON: Gloria Sports Arena

HAKEMLER: Pınar Elma, Yusuf Şahin

TÜRKİYE: Hande, Kübra, Meryem, Şeyma, Eda, Cansu, Simge (L) (Ezgi, Gözde, Fatma)

HIRVATİSTAN: Mlinar, Samadan, Fabris, Ikic, Dumancic, Brcic, Sain (L) (Deak, Klaric, Bozicevic (L), Stanovic)

SETLER: 25-20, 25-18, 20-25, 25-13

SÜRE: 1 saat 47 dakika (26, 30, 27, 24)

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Gloria Cup'taki ilk maçında Hırvatistan'ı 3-1 mağlup etti.

Antalya Belek'te yer alan Gloria Sports Arena'nın ev sahipliğinde, Smart Casual Event'ın organizatörlüğünde ve Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) iş birliğiyle düzenlenen Gloria Cup turnuvasındaki ilk maçında Hırvatistan ile karşı karşıya geldi. Türkiye, rakibini 25-20, 25-18, 20-25 ve 25-13'lük setlerle 3-1 mağlup ederek Gloria Cup'a galibiyetle başladı.

Karşılaşmanın oyuncusu ise; Türkiye'den Hande Baladın seçildi. Filenin Sultanları, Gloria Cup'taki ikinci maçında yarın saat 19.00'da İtalya ile karşılaşacak. Gloria Cup'ta ilk günün diğer mücadelesinde ise; Sırbistan, İtalya'yı 3-0 (25-6, 25-18, 25-19) mağlup etti.

(FOTOĞRAFLI)

DHA