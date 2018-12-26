Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı’na İTÜ ışığı

İstanbul Teknik Üniversitesi Geliştirme Vakfı İzmir Okulları'nın geleneksel yılbaşı panayırı, soğuk kış gününü ısıtan sıcak ve renkli görüntülere sahne oldu. Birbirinden farklı ve ilgi çekici eğitsel ve sosyal etkinliklerin yer aldığı panayırda düzenlenen kermesten elde edilen gelir ise, Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı'na (TÜRGÖK) bağışlandı. Sosyal dayanışmanın en güzel örneklerinin sergilendiği panayırda sahne alan Kırmızı Reçete grubu ise panayıra ayrı bir renk kattı.

İTÜ Geliştirme Vakfı İzmir Okulları tarafından, "TÜRGÖK'e ışık olmak dileğiyle yeni yılı hep birlikte karşılayalım" sloganıyla düzenlenen panayır, 40'a yakın firmanın sponsorluğunda, Gaziemir'deki Nesan yerleşkesinde gerçekleştirildi. Panayırda, uzay simülatörü, justdance, karaoke, bando gösterisi gibi eğlenceli aktivitelerin yanı sıra lezzetli yiyecek ve içecek stantları da yerini aldı.

"Işık olmak için bir aradayız"

Panayırdan elde edilen gelirin TÜRGÖK'e bağışlanacağın belirten İTÜ Geliştirme Vakfı İzmir Okulları Kurucu Temsilcisi ve Genel Müdürü Esra Sandalcı Adam, sosyal sorumluluk amacıyla düzenlenen geleneksel yılbaşı panayırına katılan herkese teşekkür etti. Adam, "hayatta bazı insanlar topluma kazandırdıklarıyla fark oluştururlar, iz bırakırlar. Bu kişilerden birisi de çok küçük yaşta geçirdiği kaza sonrası gözlerini kaybeden ve 2004 yılında görme engelli bireyler için bu kütüphanenin kurulmasına öncülük eden yazar, eğitmen rahmetli Gültekin Yazgan. Kendisi görme engelinin arkasına sığınmamış, gerçeği kabullenmiş ve toplumda başarılarıyla fark oluşturmuş bir birey. Kendisi aynı zamanda eğitim camiasında saygı duyulan Psikiyatrist Yankı Yazgan'ın da babası. Görme engelliler, "biz gönül gözümüzle hayata tutunuyoruz. Biz karanlıkta bile ışığı görüyoruz" diyor. İşte bugün de İTÜ ailesi olarak TÜRGÖK'te bulunan tüm görme engelli bireylere ışık olmak için bir aradayız. Eğitimlerine, iş yaşamlarına, kültürel gelişimlerine umuyorum, toplanan bağışlarla önemli bir katkıda bulunuruz" dedi. TÜRGÖK Başkanı Tülay Yazgan ise, İTÜ ailesine teşekkür ederek, yapılan bağışlarla daha çok görme engelli bireye daha çok kitap ulaştırabileceklerini belirtti. Kırmızı Reçete grubunun ve okul korosunun da sahne aldığı panayır gün boyu süren etkinliklerle devam etti.

İnovatif çocuklar iş başında

Anaokulu öğrencilerine yönelik başlatılan, "İnovatif Çocuklar İş Başında Girişimcilik Projesi", geleneksel yeni yıl panayırında hayata geçirildi. Öğrencilerin öğretmenleri ile birlikte yaptığı melekli kapı stoperi, panayırı gezenlerden de yoğun ilgi gördü Satılan ürünlerin gelirinin TÜRGÖK'e bağışlandığını ifade eden Esra Sandalcı Adam, öğrencileri sorgulayıcı, araştırıcı, yenilikçi ve üretken kişiler olarak yetiştirmek adına hayata geçirilen projenin, sosyal sorumluluk konusunda da değer oluşturduğunu ifade etti.

Kaynak: İHA