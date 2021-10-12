A Milli Futbol takımımızın 2022 Dünya Kupası'na katılabilmek adına mücadelesi devam ediyor. Şu anda grupta 3. sırada yer alan takımımızın gruptan çıkıp çıkamayacağı ise merakla bekleniyor. Bu kapsamda taraftarlar gruptan çıkma şartlarını araştırmaya başladı. Peki Türkiye gruptan nasıl çıkar, çıkar mı? Türkiye Dünya Kupası Elemeleri gruptan çıkma şansı ne? Cevapları sizler için derledik...

TÜRKİYE GRUPTAN NASIL ÇIKAR, ÇIKAR MI?

Milli takımın Kasım ayında Cebelitarık ve Karadağ ile maçları olacak. 2 maçtan da kazanırsak alınan 6 puanla elemeleri 21 puanda tamamlamış olacağız. Hollanda da maçlarını kazanırsa grubu lider olarak tamamlamış olacak. Öte yandan Hollanda için son haftadaki Norveç mücadelesi prestij karşılaşmasına da dönebilir. Bu durum Türkiye'nin en son isteyeceği şey çünkü Hollanda'nın Norveç'e yenilmemesi gerekiyor. Eğer Hollanda ile Norveç berabere kalırsa, kuzey ekibi ile Türkiye 21'er puanla turnuvayı tamamlayacak. Bu durumda averaj önemli olacak.

TÜRKİYE DÜNYA KUPASI ELEMELERİ GRUPTAN ÇIKMA ŞANSI NE?

Türkiye'nin gruptan çıkabilmesi için önündeki takımların puan kaybetmesi gerekiyor. Takımların diğer maçlarda puan kaybetmeyeceği tahmininde bulunulursa Norveç ile Hollanda arasında oynanacak karşılaşma burada kritik önem taşıyor. Norveç ve Hollanda'nın berabere kalması durumunda ise Türkiye ve Norveç aynı puanda olacak. Bu noktada averajlar grubun ikincisini belirleyecek. Şu anda Norveç, averajda Türkiye'nin önünde bulunuyor. Milli takımın sonraki karşılaşmalarında bol bol gol atması gerekiyor.

TAKIMLARIN SON İKİ MAÇI

A MİLLİLERİN KALAN MAÇLARI: Cebelitarık, Karadağ (D)

HOLLANDA'NIN KALAN MAÇLARI: Karadağ (D), Norveç

NORVEÇ'İN KALAN MAÇLARI: Letonya, Hollanda (D)

KARADAĞ'IN KALAN MAÇLARI: Hollanda, Türkiye