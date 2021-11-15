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Türkiye gruptan nasıl çıkar, Dünya Kupası'na nasıl katılır? Milli takım gruptan nasıl lider çıkar?

A Milli takımın son maçta Cebelitarık'ı farklı geçmesi ve rakiplerinin ise puan kaybı yaşaması gruptaki tüm dengeleri değiştirdi. Bu kapsamda Türkiye gruptan nasıl çıkar, Dünya Kupası'na nasıl katılır? Milli takım gruptan nasıl lider çıkar? soruları akıllara gelmeye başladı. İşte cevaplar...

Türkiye gruptan nasıl çıkar, Dünya Kupası'na nasıl katılır? Milli takım gruptan nasıl lider çıkar?

2022 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında mücadele eden A Milli Futbol takımımız, Cebelitarık'a karşı aldığı farklı galibiyetle gruptan çıkma şansını sürdürdü. Milli takımın mücadele ettiği Norveç ve Hollanda'nın puan kayıpları yaşamasının ardından ise taraftarlar internette Türkiye gruptan nasıl çıkar, Dünya Kupası'na nasıl katılır? Milli takım gruptan nasıl lider çıkar? Sorularını araştırmaya başladı. İşte o soruların cevapları...

TÜRKİYE GRUPTAN NASIL ÇIKAR, DÜNYA KUPASINA NASIL KATILIR?

A Milli takımın gruptan çıkması için birçok ihtimal bulunuyor. Milli takım bir sonraki karşılaşmasında Karadağ ile kozlarını paylaşacak. Ay yıldızlı ekibin bu maçı kazanması halinde kaderini Norveç - Hollanda maçı belirleyecek. Bu maçı Hollanda'nın kazanması durumunda Millilerimiz ikinci olarak play-off'a kalacak.

Türkiye gruptan nasıl çıkar, Dünya Kupası'na nasıl katılır? Milli takım gruptan nasıl lider çıkar?

Hollanda'nın Norveç'e kaybetmesi halinde ise iki takım arasındaki averaj farkı önem arz edecek. Yüksek averaja sahip olan takım grupta 1. olacak. Türkiye'nin averajı şu anda Norveç'ten fazla. Milli takım en kötü olasılıkta Karadağ'a kaybederse, Norveç'in de yenilmesini bekleyerek yine averaj üstünlüğüyle 2. sıradan play-off'lara kalmayı hedefleyecek.

A Milli takımın gruptan ikinci olarak çıkmasıyla birlikte play-off aşamasını geçmesi gerekiyor. Elemelerdeki diğer play-off takımlarıyla karşılaşacak Milli takım, bu turu da geçmesi halinde 2022 yılında Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanacak.

MİLLİ TAKIM GRUPTAN NASIL LİDER ÇIKAR?

Hollanda'nın maçı kaybetmesinin ardından Milli takımın gruptan lider olarak çıkarak direkt olarak Dünya Kupası'na katılma şansı doğdu. Bu ihtimalin oluşması için Hollanda'nın evinde Norveç'e kaybetmesi ve Türkiye'nin de Karadağ'ı devirmesi gerekiyor. Milli takım averajla Norveç'in önünde kalmayı başarabilirse grup aşamalarını lider olarak tamamlayacak.

Türkiye gruptan nasıl çıkar, Dünya Kupası'na nasıl katılır? Milli takım gruptan nasıl lider çıkar?

Öte yandan Milli takımın lider olarak çıkması için çok küçük de olsa matematiksel olarak bir ihtimal daha var. Norveç ile Hollanda'nın berabere kalması durumunda portakallar puanını 21'e çıkaracak. Milli takım da Karadağ'ı yenerse 21 puana ulaşacak. Bu kapsamda lideri yine averaj belirleyecek. Bu ihtimalde Türkiye'nin lider olabilmesi için Karadağ'a en az 13 fark atması gerekecek.

 

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