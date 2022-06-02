Türkiye güneş panelleriyle büyüyor! "Güneş paneli üretimiyle Avrupa’da birinci, dünyada dördüncü sıradayız"

Yenilenebilir enerjinin, son dönemde enerji teknolojilerinin yerlileştirilmesi adına en fazla adım attıkları alt sektör olduğunu belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Bugün güneş enerjisinde yüzde 75, rüzgar ve biyokütle enerjisinde yüzde 65, jeotermal enerjide ise yüzde 55 oranında yerli teknoloji üretimine sahibiz. Avrupa ve Orta Doğu’nun ilk ve tek entegre güneş fabrikası bugün Türkiye’de faaliyet gösteriyor. Organize sanayi bölgelerimizde son yıllarda güneş enerjisi paneli ve ekipmanlarını üreten fabrikalarımızın sayısı çoğalıyor" diye konuştu.

"HEDEFİMİZ İLK ÜÇE GİRMEK"

Bakan Dönmez, "Bugün, 7 bin 960 MW’lık güneş paneli üretimiyle Avrupa’da birinci, dünyada dördüncü sıradayız. Hedefimiz inşallah ilk üçe girmek. sektörümüzün altyapısı buna müsait. Sektörümüzün dinamizmi buna müsait. İnşallah bu hedefimize de en kısa sürede ulaşacağız” ifadelerini kullandı.

"2014 YILINA KADAR GÜNEŞ ENERJİ SEKTÖRÜ YOKTU"

Bugün güneş enerjisinde sadece teknoloji üretimi yapmadıklarını vurgulayan Bakan Dönmez, "Bugün pek çok şirketimiz yurt dışına güneş enerjisi yatırımlarıyla ilgili danışmanlık hizmeti de veriyor. Bu konudaki bilgi ve tecrübemizi yurt dışına aktarıyor. Bütün bunlar 8 yıl gibi kısa bir sürede oldu. Türkiye’de 2014 yılına kadar güneş enerjisi sektörü yoktu" dedi.

"SIFIRDAN İNŞA EDİLMİŞ BİR SEKTÖR VAR"

İlk panelin, ilk üretiminin 2014 yılında başladığını söyleyen Bakan Dönmez, "Bugün sadece elektrik üretimiyle değil teknolojisiyle, Ar-Ge’siyle, insan kaynağıyla, yurt dışına açılma motivasyonuyla kendini her anlamda sıfırdan inşa etmiş bir sektör var. Bizler sanayicilerimize, hanelere, tarım sektörüne, belediyelere, kamu kurumlarına yüzünüzü güneşe dönün çağrısı yaparken, Türkiye’nin güneş enerjisi teknolojilerinde geldiği bu noktaya güvenerek yapıyoruz bu çağrımızı. Çünkü güneş enerjisi teknolojileri sayesinde bu tür yatırımlar artık daha erişilebilir, daha uygun maliyetli bir noktaya geldi” şeklinde konuştu.

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