Türkiye güneşli bir güne başlıyor! İşte 28 Nisan salı hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü son tahminlere göre bugün bazı kesimler bulutlu. Ülke genelinde hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceğine dair vatandaş uyarıldı. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 28 Nisan salı hava durumu
Havanın nasıl olacağına yönelik Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 28 Nisan Meteoroloji raporu yayınlandı.
Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 28 Nisan salı hava durumu
Meteoroloji, Ülkemizin güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas ve Amasya çevreleri ile Adana ve Mersin’in iç ve yüksek kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceğini tahmin ediyor.
Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas ve Amasya çevreleri ile Adana ve Mersin’in iç ve yüksek kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Genellikle kuzey yönlerden, yurdun güneydoğu kesimlerinde güney ve batı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette rüzgar esmesi bekleniyor. Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.
28 Nisan salı hava durumu
MARMARA
Az bulutlu geçeceği geçeceği tahmin ediliyor. Bursa, İstanbul, Kırklareli ve Çanakkale 28 Nisan 2020 Salı (yarın) hava durumu.
EDİRNE 8°C, 24°C
Az bulutlu
İSTANBUL 10°C, 21°C
Az bulutlu
KIRKLARELİ 9°C, 23°C
Az bulutlu
KOCAELİ 10°C, 23°C
Az bulutlu
EGE
Kıyılarının az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Afyonkarahisar, Denizli, İzmir ve Manisa 28 Nisan 2020 Salı (yarın) hava durumu.
DENİZLİ 10°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 13°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 10°C, 27°C
Az bulutlu
MUĞLA 7°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz’in iç kesimleri ile Adana ve Mersin’in iç ve yüksek kesimlerinin çok bulutlu, hafif sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte Adana, Antalya, Hatay ve Mersin 28 Nisan 2020 Salı (yarın) hava durumu.
ADANA 12°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri çok bulutlu, hafif sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 12°C, 22°C
Az bulutlu, iç kesimleri, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra çok bulutlu, hafif sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 11°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 4°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra, çok bulutlu, hafif sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Salı) Konya, Karaman, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinin çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte Ankara, Eskişehir, Konya ve Sivas 28 Nisan 2020 Salı (yarın) hava durumu.
ANKARA 6°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI 3°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 5°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 10°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra çok bulutlu, yerel olmak üzere hafif sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İşte Bolu, Düzce, Kastamonu ve Zonguldak 28 Nisan 2020 Salı (yarın) hava durumu.
BOLU 1°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 7°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU 2°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 8°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Amasya çevreleri ile Doğu Karadeniz’in hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rize, Tokat, Samsun, Trabzon 28 Nisan 2020 Salı (yarın) hava durumu.
AMASYA 8°C, 22°C
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı
SAMSUN 8°C, 16°C
Parçalı bulutlu
TOKAT 6°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 9°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Şırnak çevreleri ile yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte Erzurum, Kars, Malatya ve Van hava durumu.
ERZURUM 1°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 0°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 9°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN 2°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte Adıyaman, Diyarbakır, Siirt, Şanlıurfa 28 Nisan 2020 Salı (yarın) hava durumu.
DİYARBAKIR 9°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra, yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MARDİN 11°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra, yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT 10°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 12°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLERDE YARIN HAVA NASIL
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı az bulutlu doğusu yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in doğusu sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren 5 (40 km/sa); Doğu Karadeniz’de batı ve kuzeybatıdan, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) öğle saatlerinde batısı 5 (40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan, akşam ile yarın (Salı) öğle saatlerinde kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa); Güney Ege’de kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), yarın (Salı) öğle saatlerinde 5 (40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz’de batı ve kuzeybatıdan, yarın (Salı) sabah saatlerinde batısı güneybatıdan; Doğu Akdeniz’de batı ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), akşam saatleri ile yarın (Salı) öğle saatlerinden itibaren 5 (40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
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