Havanın nasıl olacağına yönelik Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 28 Nisan Meteoroloji raporu yayınlandı.

Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 28 Nisan salı hava durumu

Meteoroloji, Ülkemizin güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas ve Amasya çevreleri ile Adana ve Mersin’in iç ve yüksek kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceğini tahmin ediyor.

Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas ve Amasya çevreleri ile Adana ve Mersin’in iç ve yüksek kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Genellikle kuzey yönlerden, yurdun güneydoğu kesimlerinde güney ve batı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette rüzgar esmesi bekleniyor. Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

28 Nisan salı hava durumu

MARMARA

Az bulutlu geçeceği geçeceği tahmin ediliyor. Bursa, İstanbul, Kırklareli ve Çanakkale 28 Nisan 2020 Salı (yarın) hava durumu.

EDİRNE 8°C, 24°C

Az bulutlu

İSTANBUL 10°C, 21°C

Az bulutlu

KIRKLARELİ 9°C, 23°C

Az bulutlu

KOCAELİ 10°C, 23°C

Az bulutlu

EGE

Kıyılarının az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Afyonkarahisar, Denizli, İzmir ve Manisa 28 Nisan 2020 Salı (yarın) hava durumu.

DENİZLİ 10°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 13°C, 25°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 10°C, 27°C

Az bulutlu

MUĞLA 7°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz’in iç kesimleri ile Adana ve Mersin’in iç ve yüksek kesimlerinin çok bulutlu, hafif sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte Adana, Antalya, Hatay ve Mersin 28 Nisan 2020 Salı (yarın) hava durumu.

ADANA 12°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri çok bulutlu, hafif sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 12°C, 22°C

Az bulutlu, iç kesimleri, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra çok bulutlu, hafif sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 11°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 4°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra, çok bulutlu, hafif sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Salı) Konya, Karaman, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinin çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte Ankara, Eskişehir, Konya ve Sivas 28 Nisan 2020 Salı (yarın) hava durumu.

ANKARA 6°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 3°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 5°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 10°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra çok bulutlu, yerel olmak üzere hafif sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İşte Bolu, Düzce, Kastamonu ve Zonguldak 28 Nisan 2020 Salı (yarın) hava durumu.

BOLU 1°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 7°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 2°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 8°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Amasya çevreleri ile Doğu Karadeniz’in hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rize, Tokat, Samsun, Trabzon 28 Nisan 2020 Salı (yarın) hava durumu.

AMASYA 8°C, 22°C

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı

SAMSUN 8°C, 16°C

Parçalı bulutlu

TOKAT 6°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 9°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Şırnak çevreleri ile yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte Erzurum, Kars, Malatya ve Van hava durumu.

ERZURUM 1°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 0°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 9°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 2°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte Adıyaman, Diyarbakır, Siirt, Şanlıurfa 28 Nisan 2020 Salı (yarın) hava durumu.

DİYARBAKIR 9°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra, yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN 11°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra, yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 10°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 12°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLERDE YARIN HAVA NASIL

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı az bulutlu doğusu yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in doğusu sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren 5 (40 km/sa); Doğu Karadeniz’de batı ve kuzeybatıdan, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) öğle saatlerinde batısı 5 (40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan, akşam ile yarın (Salı) öğle saatlerinde kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa); Güney Ege’de kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), yarın (Salı) öğle saatlerinde 5 (40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz’de batı ve kuzeybatıdan, yarın (Salı) sabah saatlerinde batısı güneybatıdan; Doğu Akdeniz’de batı ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), akşam saatleri ile yarın (Salı) öğle saatlerinden itibaren 5 (40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.