Türkiye günlük kaç varil petrol tüketiyor 2021? Türkiye günlük petrol üretimi kaç varil 2021? Varil petrol kaç litre? soruları şu sıralar internette vatandaşlar tarafından sıkça aratılanlar arasında yerini aldı. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik.

TÜRKİYE GÜNLÜK KAÇ VARİL PETROL TÜKETİYOR?

Türkiye günlük kaç varil petrol tüketildiği net olarak açıklanmazken Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili olarak "Doğal gazın vatandaşlarımızın hizmetine sunulması için şebeke genişletme yatırımlarımızı da sürdürüyoruz. 2002 yılında 5 büyük şehrimiz ve 57 ilçemizin faydalandığı doğal gazı bugün 81 ilimizin tamamında ve 593 yerleşim yerinde milletimizin kullanımına sunduk. Doğal gaz iletim ve dağıtım şebekelerimizin uzunluğunu 46 milyar liranın üzerinde bir yatırımla 174 bin kilometreye ulaştırdık. Aynı şekilde doğal gaz abone sayımızı 17 milyona, doğal gazı aktif olarak kullanan nüfusu da 55 milyona çıkardık." dedi.

TÜRKİYE GÜNLÜK PETROL ÜRETİMİ KAÇ VARİL 2021?

27 Mayıs darbesinin 61. yılında Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Petrolleri’nin 2021 yılı yurt içi günlük üretim ortalamasının son üç keşifle birlikte 61 bin varilin üzerine çıktığını açıkladı.

VARİL PETROL KAÇ LİTRE?

1 bbl´e varil denir, aynı anda yaklaşık 159 litre kastedilir. Standart bbl´in hacmi daima 42 U.S. gallon´udur veya metrik hesap üzerinde 158.987 litredir. 1 Mbbl 1000 bbl, 1 MMbbl ise 1.000.000 bbl´dir.

Örneğin: 1 bbl = 158.987 litre, 1 Mbbl = 158,987.00 litre

1 VARİL PETROLÜN KG VE M3 (METREKÜP) KARŞILIĞI KAÇTIR?

Variller aynı zamanda kilogram ve metreküp üzerinden de ele alınmak suretiyle hesaplanmaktadır. Bu doğrultuda bir varil petrolün kaç kilogram veya ne kadar metreküp olduğunu söylemek mümkün.

1 varil petrol = 120 kilogram gelir.

1 varil petrol = 0,01 metreküp gelir.

PETROLÜN VARİL FİYATI NE KADAR?

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 68,32 dolardan işlem görüyor. Dün 69,17 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 68,73 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.32 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,60 azalışla 68,32 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 65,84 dolardan alıcı buldu.