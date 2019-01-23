Türkiye Güreş Şampiyonası’nda Bartın Üniversitesi’ne 18 madalya

Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) öğrencileri katıldıkları Türkiye Güreş Şampiyonası'ndan 18 madalyayla döndü.

Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) öğrencileri madalyalara doymuyor. Son olarak Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Güreş Şampiyonası'na katılan BESYO öğrencileri toplamda 18 madalya aldı. 3 farklı ilde gerçekleştirilen şampiyonada Bartın Üniversitesi'ne 5 altın, 5 gümüş ve 8 bronz madalya geldi.

Çorum'da düzenlenen Türkiye Büyükler Serbest Güreş Şampiyonası'nda 65 kiloda Mehmet Emin Öğüt birinci, 61 kiloda Sedat Özdemir ikinci, 57 kiloda Barış Kaya, 65 kiloda Ali Çam ve 74 kiloda Muhammed Akdeniz ise üçüncü oldular.

Yalova'da gerçekleştirilen Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası'nda ise 53 kiloda Zeynep Yetgil, 65 kiloda Aslı Tuğcu ve 68 kiloda Buse Tosun tüm rakiplerini yenerek birinci oldular. Şampiyonada; 50 kiloda yarışan Funda Tükenmez, 57 kiloda Nuray Karadağ ve 72 kiloda Beste Altuğ ise üçüncü oldular.

Bursa'da düzenlenen Büyükler Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası'nda ise Bartın Üniversitesi BESYO öğrencileri 7 madalya kazandı. Grekoromen stilde 82 kiloda Burhan Akbudak birinci, 77 kiloda Aslan Atem, 82 kiloda Hasan Berk Kılınç, 97 kiloda Abdul Kadir Çelebi ve 130 kiloda Ali Nail Arslan ikinci, 55 kiloda Müslüm Alınlı ve 82 kiloda Hasan Basri Yıldırım üçüncü oldular.

Aldıkları başarılardan dolayı öğrencileri kutlayan Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, "Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulumuz hem sportif hem de bilimsel anlamda önemli başarılarla göğsümüzü kabartıyor. Öğrencilerimiz hem ülkemizi hem de üniversitemizi katıldıkları müsabakalarda en iyi şekilde temsil ediyor. Öğrencilerimiz aldıkları başarılarla bizleri gururlandırarak, daha önce aldıkları derecelere yenilerini eklediler. Bu noktada öğrencilerimizi kutluyor, başarılarının artarak devamını diliyorum. Ayrıca, öğrencilerimizi geleceğe hazırlayan BESYO Müdürümüz Prof. Dr. Mehmet Güçlü'yü ve öğretim elemanlarımızı tebrik ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA