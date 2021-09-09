Türkiye güzeli Dilara Korkmaz oldu! Diğer güzeller ise akıllarda kaldı! İşte Türkiye güzeli adayları Türkiye'nin en güzel kızlarının bir araya geldiği Miss Turkey 2021 yarışmasında 20 finalist birincilik için podyumda yürüdü. Yarışmada, Dilara Korkmaz, Türkiye’nin en güzel kızı seçildi. Korkmaz'ın tacını geçen yılın birincisi Simay Rasimoğlu takdim etti. Ancak yarışmada yer alan diğer 19 finalist ise akıllarda kaldı.

1 21 Miss Turkey 2021 yarışmasında Türkiye'nin en güzel kızı Dilara Korkmaz seçildi. 23 yaşında ve 1,77 boyunda olan Korkmaz, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Finans bölümünde yüksek lisans yapıyor.