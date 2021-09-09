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  3. Türkiye güzeli Dilara Korkmaz'ın sevgilisi ile pozları olay oldu!

Türkiye güzeli Dilara Korkmaz'ın sevgilisi ile pozları olay oldu!

Türkiye'nin en güzel kızlarının bir araya geldiği Miss Turkey 2021 yarışmasında 20 finalist birincilik için podyumda yürüdü. Yarışmada, Dilara Korkmaz, Türkiye’nin en güzel kızı seçildi. Korkmaz'ın aşk hayatı merak edilirken, sosyal medyada sevgilisi ile paylaştığı fotoğraflar büyük beğeni topladı.

Türkiye güzeli Dilara Korkmaz'ın sevgilisi ile pozları olay oldu!

Can Sandıkçıoğlu, Arzum Onan, Azra Akın, Yıldırım Mayruk, Çağla Şikel, Aslıhan Koruyan Sabancı, Emre Tuna ve Sinan Tuna gibi isimlerin yer aldığı törende Miss Turkey 2021 birincisi Dilara Korkmaz oldu. Bunun ardından Korkmaz'ın aşk hayatı merak konusu oldu. Türkiye güzelinin sosyal medya hesabında sevgilisi ile paylaştığı fotoğrafları gündeme oturdu. Korkmaz'ın yıllardır birliktelik yaşadığı aşk, takipçileri tarafından tam not aldı.

Türkiye güzeli Dilara Korkmaz'ın sevgilisi ile pozları olay oldu!

TÜRKİYE GÜZELİNİN SEVGİLİSİ TAM NOT ALDI

Türkiye güzeli seçilmesinin hemen ardından Dilara Korkmaz'ın  İnstagram hesabı kullanıcılar tarafından araştırılmaya başlandı. Korkmaz'ın sosyal medyasında ilk karesini beş yıldan beri birlikte olduğu sevgilisi Kaan Murat Akpolat'la paylaştığı dikkatli takipçilerinin gözünden kaçmadı. Sevgilisiyle fotoğraflarını sık sık paylaşan Dilara Korkmaz'ın aşkı, takipçileri tarafından tam not aldı. Takipçilerinden gelen "Nazara inanmıyor musun" yorumları ise güldürdü.

Türkiye güzeli Dilara Korkmaz'ın sevgilisi ile pozları olay oldu!

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