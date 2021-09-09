Türkiye güzeli Dilara Korkmaz'ın sevgilisi ile pozları olay oldu!

Can Sandıkçıoğlu, Arzum Onan, Azra Akın, Yıldırım Mayruk, Çağla Şikel, Aslıhan Koruyan Sabancı, Emre Tuna ve Sinan Tuna gibi isimlerin yer aldığı törende Miss Turkey 2021 birincisi Dilara Korkmaz oldu. Bunun ardından Korkmaz'ın aşk hayatı merak konusu oldu. Türkiye güzelinin sosyal medya hesabında sevgilisi ile paylaştığı fotoğrafları gündeme oturdu. Korkmaz'ın yıllardır birliktelik yaşadığı aşk, takipçileri tarafından tam not aldı.

TÜRKİYE GÜZELİNİN SEVGİLİSİ TAM NOT ALDI

Türkiye güzeli seçilmesinin hemen ardından Dilara Korkmaz'ın İnstagram hesabı kullanıcılar tarafından araştırılmaya başlandı. Korkmaz'ın sosyal medyasında ilk karesini beş yıldan beri birlikte olduğu sevgilisi Kaan Murat Akpolat'la paylaştığı dikkatli takipçilerinin gözünden kaçmadı. Sevgilisiyle fotoğraflarını sık sık paylaşan Dilara Korkmaz'ın aşkı, takipçileri tarafından tam not aldı. Takipçilerinden gelen "Nazara inanmıyor musun" yorumları ise güldürdü.