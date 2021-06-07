Türkiye hangi grupta EURO 2020? Milli takımın rakipleri kim? Türkiye EURO 2020 grup maçları ne zaman? Türkiye A Milli Futbol Takımı EURO 2020'de mücadele edecek. Bu kapsamda futbolseverler de Türkiye hangi grupta EURO 2020? Milli takımın rakipleri kim? Türkiye EURO 2020 grup maçları ne zaman? sorularına yanıt arıyor.

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Koronavirüs salgının gölgesinde bu kez 11 ülkede yapılacak olan EURO 2020'de A Milli Futbol Takımımız da mücadele edecek. Futbol heyecanının liglerin bitmesinin ardından milli arenaya taşınacağı maçlar hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler Türkiye hangi grupta EURO 2020? Milli takımın rakipleri kim? Türkiye EURO 2020 grup maçları ne zaman? sorularına internet arama motorlarında cevap arıyor. TÜRKİYE HANGİ GRUPTA EURO 2020? MİLLİ TAKIMIN RAKİPLERİ KİM? Türkiye, EURO 2020'de A Grubunda yer alacak. Milli Takımın gruptaki rakipleri İtalya, İsviçre ve Galler olacak. Milli takım zorlu gruptan çıkarak turnuvada gidebildiği yere kadar gitmeyi amaçlıyor. TÜRKİYE EURO 2020 GRUP MAÇLARI NE ZAMAN? 11 Haziran Cuma (TSİ 22.00): Türkiye-İtalya (Roma Olimpiyat Stadı) 16 Haziran Çarşamba (TSİ 19.00): Türkiye-Galler (Bakü Olimpiyat Stadı) 20 Haziran Pazar (TSİ 19.00): İsviçre-Türkiye (Bakü Olimpiyat Stadı) TÜRKİYE EURO 2020 MAÇLARI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA? A Milli Futbol Takımız, turnuvada grup aşamasında sırasıyla İtalya, Galler ve İsviçre ile karşı karşıya gelecek. Türkiye - İtalya maçı 11 Haziran Cuma günü Roma Olimpiyat Stadyumu'nda saat 22.00'de başlayacak. Türkiye ile Galler arasında mücadele ise 16 Haziran Çarşamba günü Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan Olimpiyat Stadyumu'nda saat 19.00'de başlayacak Türkiye, A Grubundaki son maçında 20 Haziran Pazar günü Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan Olimpiyat Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak olan maçta İsviçre ile kozlarını paylaşacak. A Milli Takımın bütün EURO 2020 maçları TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak ekranlara gelecek. Türkiye'nin EURO 2020 kadrosu şöyle: Kaleciler: Altay Bayındır (Fenerbahçe), Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor) Defans: Zeki Çelik (Lille), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Juventus), Mert Müldür (Sassuolo), ﻿Ozan Kabak (Schalke 04), ﻿﻿﻿Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş), Umut Meraş (Le Havre) Orta saha: Yusuf Yazıcı (Lille), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Orkun Kökçü (Feyenoord), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Hakan Çalhanoğlu (Milan)﻿﻿ Forvet: Burak Yılmaz (Lille), Cengiz Ünder (Roma), Enes Ünal (Getafe), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), ﻿Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Halil İbrahim Dervişoğlu (Brentford), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf). Tayfun Altuntaş Editör euro 2020